október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átverés

11 perce

Legyen gyanús a vámkezelési bizonyítvány, milliókat csaltak ki a NAV nevében

Címkék#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#ügyfél#bizonyítvány

Internetes csalásra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg az online térben, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.

Harsányi Miklós

– A NAV egyik igazgatóságán egy hölgy jelent meg, hogy átvegye az interneten, külföldről rendelt áruját – tájékoztatott pénteken az adóhatóság. –  A bemutatott „vámkezelési bizonyítvány” azonban első pillantásra is gyanúsnak bizonyult – a pénzügyőrök számára a dokumentum formátuma ismeretlen volt, és tartalmából is kitűnt, hogy csalók kreálták.

A csalók kamu oldalakkal vezették végig a vevőt a rendelés és fizetés folyamatán: rendszeres e-mailekkel, szállítási információkkal, csomagkövetéssel tették hitelessé az ügyletet. A „vámokmány” azonban teljes egészében fiktív volt: egy nem létező vámszerv nevében, feltűnően rossz magyarsággal, pontatlanul állították ki. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu