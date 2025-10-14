Lélek színházba hívták az időseket a gyöngyfások Kaposváron

A Gyöngyfa Napközi Otthon lakói különleges élménnyel gazdagították a kaposvári Petőfi Utcai Idősek Klubja tagjait. Saját készítésű bábjaikkal életre keltették a lélek színházát. Az előadás során őszinte, megható és mosolyt ébresztő pillanatok váltották egymást – a nézők bepillantást nyerhettek abba a világba, ahol a szeretet, az elfogadás és a kreativitás találkozik. A klub köszönetét fejezte ki Sándor Ildikó vezetőnek, aki odaadó, szeretetteljes és inspiráló munkájával nap mint nap segíti a közösség tagjait kibontakozni és önmagukat kifejezni.

Sándor Ildikó több évtizede dolgozik a fogyatékkal élő fiatalokért, jelenleg a kaposvári Gyöngyfa Napközi Otthon vezetőjeként. Az ismert somogyi szakember nyugdíj előtt áll; elmondta, még egy-két évig szeretne maradni. Több, mint 30 család életében van jelen nap mint nap, szeretne nekik megfelelni.