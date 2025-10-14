október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megható pillanatok

40 perce

Lélek színházba hívták az időseket a gyöngyfások Kaposváron

Címkék#fogyaték#Gyöngyfa Napközi Otthon#lélek színház#Sándor Ildikó

t varázsoltak a Gyöngyfa Napközi Otthon lakói a kaposvári Petőfi Utcai Idősek Klub tagjainak.

Molnár Dániel
Lélek színházba hívták az időseket a gyöngyfások Kaposváron

A Gyöngyfa Napközi Otthon lakói különleges élménnyel gazdagították a kaposvári Petőfi Utcai Idősek Klubja tagjait. Saját készítésű bábjaikkal életre keltették a lélek színházát. Az előadás során őszinte, megható és mosolyt ébresztő pillanatok váltották egymást – a nézők bepillantást nyerhettek abba a világba, ahol a szeretet, az elfogadás és a kreativitás találkozik. A klub köszönetét fejezte ki Sándor Ildikó vezetőnek, aki odaadó, szeretetteljes és inspiráló munkájával nap mint nap segíti a közösség tagjait kibontakozni és önmagukat kifejezni.

Sándor Ildikó több évtizede dolgozik a fogyatékkal élő fiatalokért, jelenleg a kaposvári Gyöngyfa Napközi Otthon vezetőjeként. Az ismert somogyi szakember nyugdíj előtt áll; elmondta, még egy-két évig szeretne maradni. Több, mint 30 család életében van jelen nap mint nap, szeretne nekik megfelelni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu