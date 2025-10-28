Lelki nap a templomban

A Kaposvári Egyházmegye „háttérbázisát” jelenti az imacsoportok sokasága, amelyek behálózzák a püspökség területét, s folyamatosan szolgálnak. A Rózsafüzér-társulatok tagjai a közelmúltban egy lelkinapon vettek részt a segesdi Szent László-templomban. A találkozó rózsafüzér imádsággal és szentségimádással kezdődött, ezt követően Varga László megyés püspök elmélkedését hallhatták a jelenlévők, aki ezután szentmisét mutatott be paptestvérei karéjában. A mise körmenettel ért véget, s a résztvevők szeretetvendégségen vettek részt.