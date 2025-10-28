október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Imacsoport

1 órája

Lelki nap a templomban

Címkék#lelkinap#imacsoport#Kaposvári Egyházmegye

Lőrincz Sándor

A Kaposvári Egyházmegye „háttérbázisát” jelenti az imacsoportok sokasága, amelyek behálózzák a püspökség területét, s folyamatosan szolgálnak. A Rózsafüzér-társulatok tagjai a közelmúltban egy lelkinapon vettek részt a segesdi Szent László-templomban. A találkozó rózsafüzér imádsággal és szentségimádással kezdődött, ezt követően Varga László megyés püspök elmélkedését hallhatták a jelenlévők, aki ezután szentmisét mutatott be paptestvérei karéjában. A mise körmenettel ért véget, s a résztvevők szeretetvendégségen vettek részt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu