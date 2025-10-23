október 23., csütörtök

Kapás

1 órája

Lengyelek fogták ki az új harcsa világrekordot

Címkék#harcsa világrekord#harcsa#horgász

Két lengyel horgász fogta ki az új harcsa világrekordot.

Molnár Dániel
Lengyelek fogták ki az új harcsa világrekordot

Forrás: https://www.facebook.com/PolskaAkademiaWedkarska

Új világrekord méretű harcsát fogtak ki Lengyelországban. A hatalmas példány 292 cm hosszúságúra fejlődött ki. A gigantikus példányt Krzysztof Pyra, Adrian Gontarz lengyel horgászok fogták ki – tette közzé a Facebookon a Lengyel Wędkarska Akadémia. 

A rekord méretű hal és a horgászok
 Fotó: Facebook

Somogyi horgász tartotta 10 évig a rekordot

A horgász közösségben gyorsan terjedt a híre, mind a mai napig emlékeznek rá. 2025. szeptemberében Kovács Gábor kaposvári horgász 230 centiméter hosszú, 113 kilós harcsát fogott a Töröcskei-tavon, amivel megdöntötte és tartotta több mint tíz évig fennálló országos rekordot. A gigantikus hal gilisztacsokorra kapott, és alig negyedórás fárasztás után sikerült partra húzni. A hatalmas példányt csak utánfutóval tudták elszállítani.

 

