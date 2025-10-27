Lesomták a Toledó lámpáját –segíts megkeresni a latort!

Valaki egy valamilyen színű, forgalmi rendszámú és típusú gépkocsival 2025. október 16-17. között Kaposváron, a Honvéd utca 43. szám előtti parkolóban anyagi káros közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest szélén parkoló Seat Toledo típusú személygépkocsinak, majd a helyszínről adatai hátrahagyása, illetve a hatóság értesítése nélkül elhajtott. A Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya helyszínelhagyásos közúti közlekedési baleset miatt a 14010/5319/2025. ált. számon folytat eljárást.

Kérjük, hogy aki az esemény körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.