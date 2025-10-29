Létszámkorlátozást vezetnek be ebben a népszerű Dunántúli fürdőben

A fürdő látogatási rendje változik november 3-tól, műszaki előkészítő munkálatok miatt a tó vízfelületén és partján szakaszos lezárások várhatók. A Tófürdő területén létszámkorlát kerül bevezetésre, amely meghatározza az egyidejű befogadóképességét – írta a fürdő a honlapján. A Hévízi Tófürdő kizárólag az Ady utca felőli bejáraton, a Festetics Fürdőházon keresztül látogatható és a fürdőzés kizárólag szabadtéren lehetséges.

Látogatható területek

• Festetics Fürdőház és Terápia részleg, Kinesio-lab

• Wellness részleg (a belépőjegy a wellness használati díjat tartalmazza)

• Vitál Bár és Medio Büfé

• Fedett pihenőterek a Festetics Fürdőház és Vitál Bár/Medio Büfé közötti szakaszon („C” és „D” épület)

• Főbejárat és Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz (időszakosan)