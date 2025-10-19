Lezárás az M7-esen: véget ért a forgalomkorlátozás a Balaton irányába

– Véget ért az éjjeli forgalomkorlátozás a Balaton irányába az M7-es autópályán Velencénél – közölte vasárnap reggel a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.

A munka vasárnap reggel a tervezettnél 6 órával hamarabb befejeződtek

Szombatról vasárnapra virradó éjjel beemelték az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó két elemét is, derült ki a bejegyzésből. A munkálatok vasárnap reggel 6:14-kor, a tervezettnél 6 órával hamarabb befejeződtek, így az országhatár irányába ismét két sávon haladhat a forgalom.

A 193 tonnás, 80 méter hosszú hid szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4 elemet kellett a helyére daruzni.

A szakemberek a következő hetekben még tovább dolgoznak majd az éjszaka folyamán beemelt elemeken, illetve a hídfők környezetének rendbetételén is.