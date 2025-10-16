Lezárások a belvárosban: ezekben az utcákat jobb lesz elkerülni

Az E.ON kivitelezője arról tájékoztatta a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, hogy az úthelyreállítási és burkolatjavítási munkákat az alábbi helyszíneken végzi:

Bajcsy-Zsilinszky utca 5–11. sarok, a Gábor vendéglő irányában (Ezredév utca csomópont)

Németh István fasor – Tallián Gyula utca csomópont

A munkavégzés 2025. október 18-án (szombaton) 9 és 18 között történik.

A megjelölt szakaszokon a munkálatok ideje alatt a forgalom zavartalanul biztosított lesz.