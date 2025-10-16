Forgalom
1 órája
Lezárások a belvárosban: ezekben az utcákat jobb lesz elkerülni
Útmunkálatok miatt érdemes nagyobb figyelemmel közlekedni pár kaposvári utcában.
Az E.ON kivitelezője arról tájékoztatta a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, hogy az úthelyreállítási és burkolatjavítási munkákat az alábbi helyszíneken végzi:
- Bajcsy-Zsilinszky utca 5–11. sarok, a Gábor vendéglő irányában (Ezredév utca csomópont)
- Németh István fasor – Tallián Gyula utca csomópont
A munkavégzés 2025. október 18-án (szombaton) 9 és 18 között történik.
A megjelölt szakaszokon a munkálatok ideje alatt a forgalom zavartalanul biztosított lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre