Lezárások a belvárosban: ezekben az utcákat jobb lesz elkerülni

Útmunkálatok miatt érdemes nagyobb figyelemmel közlekedni pár kaposvári utcában.

Az E.ON kivitelezője arról  tájékoztatta a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, hogy az úthelyreállítási és burkolatjavítási munkákat az alábbi helyszíneken végzi:

  • Bajcsy-Zsilinszky utca 5–11. sarok, a Gábor vendéglő irányában (Ezredév utca csomópont)
  • Németh István fasor – Tallián Gyula utca csomópont

A munkavégzés 2025. október 18-án (szombaton) 9 és 18 között történik.

A megjelölt szakaszokon a munkálatok ideje alatt a forgalom zavartalanul biztosított lesz.

 

 

