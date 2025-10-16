Lezárják az M7-est a Balaton felé

október 16., csütörtök

Éjszakai forgalomkorlátozás mellett folytatódik most hétvégén az új Velencei híd építése.

Október 18-án, szombaton 22 órától lezárjuk az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát 
Lezárják az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát 
Fotó: MW

– Október 18-án, szombaton 22 órától lezárjuk az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát a 44-es és a 46-os km-ek között, várhatóan vasárnap 12.00-ig – tájékoztatott az MKIF. – A fent említett időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára tereljük át, így az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé egy sávon haladhat majd. A főváros irányába két sávot biztosítunk az utazók számára.

Arra is felhívták a figyelmet: a terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h!  A korlátozás ideje alatt lezárják a Velencei pihenőhelyet és a csomópontot is.  A régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lenne, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta. 

 

 

