Lezárták az M7-est, ezt a szakaszt kerüld el
Magasfeszültségű kábel szerelése miatt lezárták az M7-es autópálya mindkét oldalát a 231-es km-nél – tájékoztatott az MKIF Zrt. Az érintett szakasz az autópálya zalai részét érinti. Ahogy arról korábban beszámoltunk hármas karambol miatt az M7-es autópálya másik szakaszán amúgy is nagyobb torlódásra kell számítani.
