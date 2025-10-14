1 órája
Meglőtték, élet-halál között lebegett Lia
Lia, a háromlábú kutyus nemrégiben élet-halál között lebegett, mostanra pedig láthatóan különleges kapcsolatot alakított ki a Napsugár otthon gyerekeivel.
A történet mögött Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla, a Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ intézménycsoportjának koordinációs igazgatója áll, aki Lia gazdája is egyben. Elmesélte nekünk, hogyan vált egy mentett kutyus a gyerekek és felnőttek kedvencévé.
Lia, a gyerekek és a felnőttek együtt élvezik az eltöltött időt
A képek tanúsága és az igazgató elmondása szerint nemcsak a kicsik, hanem a kutyus is szívből élvezi ezeket a találkozásokat.
Ő egy mentett kutyus, akit korábban bántottak, de sikerült vele bizalmat kiépíteni. Nagyon szociális, imádja, ha simogatják, és egyszerűen ragyog, amikor a gyerekek közt lehet.
Liát mostantól rendszeresen tervezik bevinni az intézménybe, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt örömmel fogadják. Bár a háromlábú eb még tanulási szakaszban van, a cél, hogy idővel segítőként is részt vehessen a foglalkozásokon.
Az igazgató elmesélte, hogy korábban volt egy uszkárjuk, aki tizenhat évet élt, és rendkívül jól tanítható, kedves kutya volt. Ez az élmény indította el benne a gondolatot, hogy újra uszkárt szeretne. Így jutottak el a nagyatádi Uszkár Fajtamentőkhöz, ahol végül rátaláltak Liára – vagy inkább Lia talált rájuk. A kutyust korábban meglőtték, élet és halál között lebegett, de sikerült megmenteni. Azóta szeretetben él új családjával, és minden nap bizonyítja, hogy a bizalom és a törődés képes csodát tenni.
A kezdeményezés egyszerre megható és példaértékű: egy mentett állat új esélyt kapott az életre, miközben ő maga is reményt, szeretetet és örömöt visz azok közé, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
Egy mentett kutya nemcsak segít, hanem tanít is – elfogadásra, szeretetre és bizalomra.