október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedvenc

1 órája

Meglőtték, élet-halál között lebegett Lia

Címkék#Lia#Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének#gyerek#intézmény#kutya

Lia, a háromlábú kutyus nemrégiben élet-halál között lebegett, mostanra pedig láthatóan különleges kapcsolatot alakított ki a Napsugár otthon gyerekeivel.  

Lugosi Laura

A történet mögött Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla, a Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ intézménycsoportjának koordinációs igazgatója áll, aki Lia gazdája is egyben. Elmesélte nekünk, hogyan vált egy mentett kutyus a gyerekek és felnőttek kedvencévé.

Lia szinte mosolyog a fotó tanúsága szerint
Lia szinte mosolyog a fotó tanúsága szerint Forrás: Csilla Beleznai Facebook

Lia, a gyerekek és a felnőttek együtt élvezik az eltöltött időt

A képek tanúsága és az igazgató elmondása szerint nemcsak a kicsik, hanem a kutyus is szívből élvezi ezeket a találkozásokat.

Ő egy mentett kutyus, akit korábban bántottak, de sikerült vele bizalmat kiépíteni. Nagyon szociális, imádja, ha simogatják, és egyszerűen ragyog, amikor a gyerekek közt lehet.

Liát mostantól rendszeresen tervezik bevinni az intézménybe, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt örömmel fogadják. Bár a háromlábú eb még tanulási szakaszban van, a cél, hogy idővel segítőként is részt vehessen a foglalkozásokon.

Az igazgató elmesélte, hogy korábban volt egy uszkárjuk, aki tizenhat évet élt, és rendkívül jól tanítható, kedves kutya volt. Ez az élmény indította el benne a gondolatot, hogy újra uszkárt szeretne. Így jutottak el a nagyatádi Uszkár Fajtamentőkhöz, ahol végül rátaláltak Liára – vagy inkább Lia talált rájuk. A kutyust korábban meglőtték, élet és halál között lebegett, de sikerült megmenteni. Azóta szeretetben él új családjával, és minden nap bizonyítja, hogy a bizalom és a törődés képes csodát tenni.

A kezdeményezés egyszerre megható és példaértékű: egy mentett állat új esélyt kapott az életre, miközben ő maga is reményt, szeretetet és örömöt visz azok közé, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. 
 

Egy mentett kutya nemcsak segít, hanem tanít is – elfogadásra, szeretetre és bizalomra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu