Meglőtték, élet-halál között lebegett Lia

A történet mögött Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla, a Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ intézménycsoportjának koordinációs igazgatója áll, aki Lia gazdája is egyben. Elmesélte nekünk, hogyan vált egy mentett kutyus a gyerekek és felnőttek kedvencévé.

Lia szinte mosolyog a fotó tanúsága szerint Forrás: Csilla Beleznai Facebook

Lia, a gyerekek és a felnőttek együtt élvezik az eltöltött időt

A képek tanúsága és az igazgató elmondása szerint nemcsak a kicsik, hanem a kutyus is szívből élvezi ezeket a találkozásokat.

Ő egy mentett kutyus, akit korábban bántottak, de sikerült vele bizalmat kiépíteni. Nagyon szociális, imádja, ha simogatják, és egyszerűen ragyog, amikor a gyerekek közt lehet.

Liát mostantól rendszeresen tervezik bevinni az intézménybe, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt örömmel fogadják. Bár a háromlábú eb még tanulási szakaszban van, a cél, hogy idővel segítőként is részt vehessen a foglalkozásokon.

Az igazgató elmesélte, hogy korábban volt egy uszkárjuk, aki tizenhat évet élt, és rendkívül jól tanítható, kedves kutya volt. Ez az élmény indította el benne a gondolatot, hogy újra uszkárt szeretne. Így jutottak el a nagyatádi Uszkár Fajtamentőkhöz, ahol végül rátaláltak Liára – vagy inkább Lia talált rájuk. A kutyust korábban meglőtték, élet és halál között lebegett, de sikerült megmenteni. Azóta szeretetben él új családjával, és minden nap bizonyítja, hogy a bizalom és a törődés képes csodát tenni.

A kezdeményezés egyszerre megható és példaértékű: egy mentett állat új esélyt kapott az életre, miközben ő maga is reményt, szeretetet és örömöt visz azok közé, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

