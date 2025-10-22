október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zajjal porolják be a mindent is

35 perce

Benzines lombfúvóval küzdenek Kaposváron a levelek és a munkanélküliség ellen

Címkék#Kaposvár#belvárosában#por#autó

Ahogy lehullanak a falevelek, úgy indul meg Kaposváron is a megszokott őszi nagytakarítás. Immár gépi lombfúvókkal „fújják” le a leveleket a járdákról és úttestekről. Az autótulajdonosok szerint ez nem tisztaságot, hanem inkább porfelhőt és szennyeződést hoz a városra.

Munkatársunktól

A város utcáit immár gépi lombfúvókkal tisztítják, a járdákról és az úttestekről a leveleket erős légárammal fújják össze. A látvány ugyan lendületes, de a módszer nem arat osztatlan sikert: több olvasónk is jelezte, hogy az utcai lombfúvós takarítás után járművük poros, koszos, hamuszerű réteggel lett „megáldva" a lombfúvóknak köszönhetően.

Lombfúvók Kaposváron
Lombfúvók Kaposváron
Fotó: Muzslay Péter

Míg korábban seprűvel, kézi erővel gyűjtötték össze a faleveleket és zsákokba rakták, ma már egyre több helyen hangos, benzines lombfúvóval próbálják elvégezni ugyanazt a munkát. De vajon tényleg ez a hatékonyabb megoldás?
Ma ezzel szemben a levegő gyakran megtelik benzinszaggal és szálló porral, amikor beindulnak a lombfúvók. Ezek a gépek ugyan gyorsan képesek a leveleket egy kupacba fújni, de közben felverik az úttestre rakódott port, koszt, apró törmeléket – ami sok esetben az autókat és a járókelőket is beteríti. Több kaposvári lakos is jelezte, hogy a takarítás után koszosabb lett a járműve, mint előtte.

Fotó: Muzslay Péter
Lombfúvókkal takarítják a faleveleket Kaposvár utcáin
Fotó: Muzslay Péter

Lombfúvók a városért

– A baloldali kormányok idején óriási munkanélküliség volt – nyilatkozta Ráczné Czellár Anita, a Kapos Holding Nonprofit Zrt. marketing vezetője. – Az új kormány a segélyrendszer helyett a közmunkaprogramot vezette be. Kaposváron is sokan dolgozta közmunkásként, azonban a gazdaság fellendülésével szerencsére el tudtak helyezkedni az emberek a munkaerőpiacon. Ma Kaposváron rekordalacsony, 3 százalék körüli a munkanélküliség, közmunkások alig vannak, így a város kézi erővel történő kitakarítása – főleg az őszi időszakban nem lehetséges, éppen ezért szükséges a lombfúvók, lombszívók és a takarítógépek használata – folytatta.

Porosak lesznek az utcán parkoló autók
Fotó: Muzslay Péter

Ráczné Czellár Anita hozzátette: ezeket a gépeket igyekeznek a kollégáink a legszakszerűbben használni olyan idősávokban, amikor a hangjukkal a lehető legkevesebbet zavarnak. Sajnos, miután évente több mint ezer autóval nő a kaposvári gépjárművek száma, így a parkolóhelyek is szinte folyamatosan foglaltak, vagy olyan időpontban üresek, amikor nem szeretnénk a kaposváriak nyugalmát megzavarni. 
– Felhívjuk a kollégáink figyelmét arra, hogy igyekezzenek minél kisebb kellemetlenséget okozni, úgy, hogy közben a rendet és a tisztaságot is meg tudjuk tartani – tette hozzá a marketing vezető.

A kérdés tehát adott: ha a régi módszer csendesebb, tisztább és alaposabb volt, miért váltottunk? A válasz vélhetően az erőforrás-hatékonyságban rejlik – de a lakók egyre inkább érzik úgy, hogy mindez az ő kárukra történik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu