Benzines lombfúvóval küzdenek Kaposváron a levelek és a munkanélküliség ellen

A város utcáit immár gépi lombfúvókkal tisztítják, a járdákról és az úttestekről a leveleket erős légárammal fújják össze. A látvány ugyan lendületes, de a módszer nem arat osztatlan sikert: több olvasónk is jelezte, hogy az utcai lombfúvós takarítás után járművük poros, koszos, hamuszerű réteggel lett „megáldva" a lombfúvóknak köszönhetően.

Lombfúvók Kaposváron

Fotó: Muzslay Péter

Míg korábban seprűvel, kézi erővel gyűjtötték össze a faleveleket és zsákokba rakták, ma már egyre több helyen hangos, benzines lombfúvóval próbálják elvégezni ugyanazt a munkát. De vajon tényleg ez a hatékonyabb megoldás?

Ma ezzel szemben a levegő gyakran megtelik benzinszaggal és szálló porral, amikor beindulnak a lombfúvók. Ezek a gépek ugyan gyorsan képesek a leveleket egy kupacba fújni, de közben felverik az úttestre rakódott port, koszt, apró törmeléket – ami sok esetben az autókat és a járókelőket is beteríti. Több kaposvári lakos is jelezte, hogy a takarítás után koszosabb lett a járműve, mint előtte.

Lombfúvókkal takarítják a faleveleket Kaposvár utcáin

Fotó: Muzslay Péter

Lombfúvók a városért

– A baloldali kormányok idején óriási munkanélküliség volt – nyilatkozta Ráczné Czellár Anita, a Kapos Holding Nonprofit Zrt. marketing vezetője. – Az új kormány a segélyrendszer helyett a közmunkaprogramot vezette be. Kaposváron is sokan dolgozta közmunkásként, azonban a gazdaság fellendülésével szerencsére el tudtak helyezkedni az emberek a munkaerőpiacon. Ma Kaposváron rekordalacsony, 3 százalék körüli a munkanélküliség, közmunkások alig vannak, így a város kézi erővel történő kitakarítása – főleg az őszi időszakban nem lehetséges, éppen ezért szükséges a lombfúvók, lombszívók és a takarítógépek használata – folytatta.

Porosak lesznek az utcán parkoló autók

Fotó: Muzslay Péter

Ráczné Czellár Anita hozzátette: ezeket a gépeket igyekeznek a kollégáink a legszakszerűbben használni olyan idősávokban, amikor a hangjukkal a lehető legkevesebbet zavarnak. Sajnos, miután évente több mint ezer autóval nő a kaposvári gépjárművek száma, így a parkolóhelyek is szinte folyamatosan foglaltak, vagy olyan időpontban üresek, amikor nem szeretnénk a kaposváriak nyugalmát megzavarni.

– Felhívjuk a kollégáink figyelmét arra, hogy igyekezzenek minél kisebb kellemetlenséget okozni, úgy, hogy közben a rendet és a tisztaságot is meg tudjuk tartani – tette hozzá a marketing vezető.