Lopkolódás

Lopkodják az árvácskákat a kaposvári közterekről - sokszor a temetőkben tűnnek fel újra

Kaposvár szívében, a Berzsenyi parkban nemrég ültetett árvácskák tűntek el rejtélyes módon. A városlakók öröme gyorsan csalódássá vált, amikor az új virágágyásokból eltűntek a színes növények – valaki ellopta őket.

Bodor Nikolett

A közelmúltban több száz árvácskát ültettek el a Berzsenyi parkban a Kaposvári Városüzemeltetési Kft. munkatársai, hogy a városlakók szebb és rendezettebb környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Több árvácskának is hűlt helye van csak a kaposvári Berzsenyi parkban 
Fotó: Muzslay Péter

Sajnos azonban az öröm nem volt teljes: egyes, frissen kiültetett növényeket ismeretlenek ellopták, ami komoly kárt okozott a közösségnek és a park szépítésére irányuló erőfeszítéseknek. A városüzemeltetési cég már megtette a szükséges feljelentést az ügyben, és kérik a lakosokat, hogy ha bármilyen gyanús rongálást vagy lopást tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a https://www.kavu.hu/hibabejelentes oldalon.

 

