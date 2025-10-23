Lopkodják az árvácskákat a kaposvári közterekről - sokszor a temetőkben tűnnek fel újra

A közelmúltban több száz árvácskát ültettek el a Berzsenyi parkban a Kaposvári Városüzemeltetési Kft. munkatársai, hogy a városlakók szebb és rendezettebb környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Több árvácskának is hűlt helye van csak a kaposvári Berzsenyi parkban

Fotó: Muzslay Péter

Sajnos azonban az öröm nem volt teljes: egyes, frissen kiültetett növényeket ismeretlenek ellopták, ami komoly kárt okozott a közösségnek és a park szépítésére irányuló erőfeszítéseknek. A városüzemeltetési cég már megtette a szükséges feljelentést az ügyben, és kérik a lakosokat, hogy ha bármilyen gyanús rongálást vagy lopást tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a https://www.kavu.hu/hibabejelentes oldalon.