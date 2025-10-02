Így betegít meg a munkahelyed, ettől szenvednek a legtöbben

A munkahelyi megbetegedések közül a mozgásszervi megbetegedések, köztük lumbágó, a hátés derékfájás kínozza a legtöbbször a magyar munkavállalókat. A leggyakoribb problémát az elhúzódó ülőmunka és az ismétlődő karmozdulatok okozzák. Több mint 40 ezer vállalkozás visszajelzései alapján készített kutatást az Európai Unió szervezete, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Harminc országban, köztük Magyarországon mérték föl, hogy mik a legnagyobb egészségügyi kockázatok a munkahelyeken.

A munkahely megbetegíthet, még lumbágóval is fotó: pexels.com

A lumbágó és a derékfájás: a munkahely lehet veszélyes az egészségre



Az Európai Munkahelyi Kockázatfelmérés elnevezésű kutatásból kitűnt, hogy a vállalkozások a mozgásszervi megbetegedéseket tartják az egyik legnagyobb rizikófaktornak . A munkahelyek kétharmada (64 százalék) az elhúzódó ülőmunkát, valamint az ismétlődő kéz- és karmozdulatok miatti megterhelést (63 százalék) látja a legsúlyosabb problémának. A cégek 52 százaléka említette a nehéz tárgyak emelését is. Hamar jelentkezhet a hátfájás, lumbágó, a derékfájás, a porckorongsérv, vagy akár a csípőfájdalom.

Az idegsebészek szerint a mozgásszervi megbetegedések közül a derékfájás az egyik vezető oka a rokkantságban töltött éveknek és világszerte mintegy 600 millió ember szenved ettől a problémától. A tapasztalatok szerint a magyarok annak ellenére is hajlamosak csak az utolsó pillanatban fordulni orvoshoz, hogy a tünetek többsége könnyen orvosolható lenne sebészeti beavatkozás nélkül. A halogatás vége gyakran műtét lesz, de ma már ez sem jelent akkora megterhelést, mint korábban, mert a legtöbb esetben ugyanis endoszkópos és ultrahangvezérelt technikákkal orvosolható a probléma.

Az ilyen mozgásszervi megbetegedések esetén a megelőzés legalább olyan fontos, mint a kezelés. Az EU-kutatása szerint Európában tízből hét (71 százalék) munkahelyen már ergonómiai eszközök, például állítható székek és asztalok segítik a dolgozókat. A megkérdezett vállalatok majdnem kétharmada (64 százalék) ösztönzi a rendszeres szüneteket a kényelmetlen testhelyzetben dolgozóknak.

A somogyis szakértő tanácsai

A rendszeres testmozgás védelmet nyújt, hangsúlyozta érdeklődésünkre Vass Bence, kaposvári sportedző és dietetikus. Az ülőmunkát végzők óránként álljanak fel, öt percen át mozgassák meg tagjaikat, vagy csináljanak széktornát, amelyről a Youtube-ról kaphatnak videós tippeket, tanácsolta. Ha van lépcsőház az épületben, akkor menjenek föl és le az emeletek között gyalog, vagy gugoljanak egyet, ami Magyarországon nehezen elképzelhető. Alapvető szerinte az is, hogy megfelelő legyen a szék és az asztal, vagyis úgy legyen beállítva, hogy tartsa a munkavállaló derekát, de közben húzza ki magát, tehát legyen egy kis tónus az izmaiban, ehelyett ne az legyen, hogy órákon át csúszik le a székbe, vagy dől előre a feje, ami megterheli a nyakcsigolyákat. A megfelelő tartás és mozgás mellett a megfelelő folyadékfogyasztás is fontos az egészséghez, tette hozzá.