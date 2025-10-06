Luxuslakások városa lesz Kaposvár? Egyre több prémium lakás épül, és viszik mint a cukrot

Kaposváron az utóbbi években egyre sűrűbben bukkannak fel a prémium lakóprojektek, luxus lakóparkok– nem csak tervek, de már elkészült projektek is bizonyítják: például a Dési Huberben épült komplexum már 2023-ban elérte a befejezési fázist.

A Dési Huber Társasház az egyik luxusprojekt, a Zaranyi Luxus lakópark mellett Fotó: Lang Róbert

A helyi hírek szerint egyre több kaposvári ingatlan árazódik be százmillió forint fölé: márciusban beszámoltunk egy 81 m²-es luxuslakásról Dési-Huber Társasházban, amely magas műszaki színvonalú kialakításával hívta fel magára a figyelmet. Van olyan lakás is ebben a házban, melynek négyzetméteréért 900 ezer 694 forintot kérnek el. A három szobás 108 négyzetméteres, első emeleti lakáshoz 53 m2-es erkély is tartozik. A lakásban a tágas és világos amerikai konyhás nappalin túl további 2 szoba, előtér, fürdőszoba, mellékhelyiség, közlekedő és egy kamra került kialakításra. A méretes erkély mind a közösségi térből, mind pedig a szobákból megközelíthető.

Luxus lakóparkok Kaposváron - mekkora a kereslet?

Áprilisi cikkükben a Zaranyi városrészen épülő lakóparkról írtunk: 26 prémium sorház három ütemben készül. Ahogy építkezések haladnak, úgy szűkül a prémium-ingatlanok piaca, de láthatóan van rá kereslet Kaposváron – kérdés, hogy miként bírják majd a lendületet az értékesítési mutatók és az infrastruktúra. A luxus lakásokat kínáló Zaranyi lakópark várhatóan 2026 második negyedévére készül el. Az ingatlanokat kizárólagos értékesítő forgalmazza, a legolcsóbb otthon 136 millió forintba kerül. A három ütemben épülő luxussorházak jellemzően 120–150 négyzetméteresek, 3–5 szobás elrendezéssel. Minden lakás A+++ energetikai besorolású, hőszivattyús fűtéssel és napelemmel felszerelt. A terület zárt, elektromos kapuval és saját garázzsal biztosítja a nyugalmat és biztonságot. Az árak 136–172 millió forint között mozognak. A 26 ingatlanból már csak 8 volt szabad 2025 áprilisában. Az érdeklődés jelentős, az első ütem értékesítése gyakorlatilag elindult – írta meg akkor közleményében a forgalmazó, a Genius 99 ingatlaniroda.

Egy szeptember 28-i közösségi médiás bejegyzésben azt írta a forgalmazó, hogy egy nap alatt három lakást értékesített ezen lakóparkban, így kérdés nélkül úgy tűnik, hogy van igény a luxus lakásokra Kaposváron.