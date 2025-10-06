57 perce
Luxuslakások városa lesz Kaposvár? Egyre több prémium lakás épül, és viszik mint a cukrot
Kaposváron sorra jelennek meg a prémium kategóriás lakóingatlan-fejlesztések. Új luxus lakóparkok épülnek, régi épületek újulhatnak meg, és egyre több a magas árkategóriájú projekt a városban. Az aranyárban kínált luxuslakásokra láthatóan van kereslet, de kérdés, hogy a piac és az infrastruktúra hosszú távon is bírja-e a lendületet.
Kaposváron az utóbbi években egyre sűrűbben bukkannak fel a prémium lakóprojektek, luxus lakóparkok– nem csak tervek, de már elkészült projektek is bizonyítják: például a Dési Huberben épült komplexum már 2023-ban elérte a befejezési fázist.
A helyi hírek szerint egyre több kaposvári ingatlan árazódik be százmillió forint fölé: márciusban beszámoltunk egy 81 m²-es luxuslakásról Dési-Huber Társasházban, amely magas műszaki színvonalú kialakításával hívta fel magára a figyelmet. Van olyan lakás is ebben a házban, melynek négyzetméteréért 900 ezer 694 forintot kérnek el. A három szobás 108 négyzetméteres, első emeleti lakáshoz 53 m2-es erkély is tartozik. A lakásban a tágas és világos amerikai konyhás nappalin túl további 2 szoba, előtér, fürdőszoba, mellékhelyiség, közlekedő és egy kamra került kialakításra. A méretes erkély mind a közösségi térből, mind pedig a szobákból megközelíthető.
Luxus lakóparkok Kaposváron - mekkora a kereslet?
Áprilisi cikkükben a Zaranyi városrészen épülő lakóparkról írtunk: 26 prémium sorház három ütemben készül. Ahogy építkezések haladnak, úgy szűkül a prémium-ingatlanok piaca, de láthatóan van rá kereslet Kaposváron – kérdés, hogy miként bírják majd a lendületet az értékesítési mutatók és az infrastruktúra. A luxus lakásokat kínáló Zaranyi lakópark várhatóan 2026 második negyedévére készül el. Az ingatlanokat kizárólagos értékesítő forgalmazza, a legolcsóbb otthon 136 millió forintba kerül. A három ütemben épülő luxussorházak jellemzően 120–150 négyzetméteresek, 3–5 szobás elrendezéssel. Minden lakás A+++ energetikai besorolású, hőszivattyús fűtéssel és napelemmel felszerelt. A terület zárt, elektromos kapuval és saját garázzsal biztosítja a nyugalmat és biztonságot. Az árak 136–172 millió forint között mozognak. A 26 ingatlanból már csak 8 volt szabad 2025 áprilisában. Az érdeklődés jelentős, az első ütem értékesítése gyakorlatilag elindult – írta meg akkor közleményében a forgalmazó, a Genius 99 ingatlaniroda.
Egy szeptember 28-i közösségi médiás bejegyzésben azt írta a forgalmazó, hogy egy nap alatt három lakást értékesített ezen lakóparkban, így kérdés nélkül úgy tűnik, hogy van igény a luxus lakásokra Kaposváron.
- Oláh Miklós, a Genius 99 Ingatlaniroda ügyvezetője arról számolt be szerkesztőségünknek, hogy a közösségi médiában közzétett bejegyzésük óta – amely szerint egyetlen nap alatt három lakást értékesítettek – az elmúlt héten további öt lakás talált gazdára, és több szerződéskötés is folyamatban van. Az első ütemben már csupán két lakás maradt elérhető, összesen pedig hatvan lakás épül majd a projektben. Az építkezés már elindult, jelenleg a főmunkálatok, az útrendezés és a tereprendezések zajlanak, miközben az értékesítés is lendületesen halad. A lakóparkot kifejezetten a kaposvári vásárlók igényei szerint tervezték meg: a legtöbben földszinti vagy első emeleti, egy- vagy kétszobás plusz nappalis lakásokat keresnek, és kiemelten fontos számukra az erkély. Ennek megfelelően minden otthonhoz tartozik egy 10 négyzetméteres erkély, valamint saját parkolóhely is, ami tovább növeli az ingatlanok vonzerejét - mondta el az ügyvezető.
Kaposváron nemcsak új építésű lakóparkok, hanem felújításra váró, prémium lakásokat ígérő projektek is jelen vannak. Ilyen például a Kontrássy és Rippl-Rónai utca sarkán található épület, amelyen évek óta kint van a hirdetés, ám a munkálatok elindulása eddig nem látható. Ez jól mutatja, hogy bár van igény a luxusingatlanokra, a megvalósítás egyes esetekben lassan halad.