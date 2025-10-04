október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lezárások

28 perce

M7-esen vagy? - ezt le- és a felhajtóágat zárták le!

Címkék#m7#autópálya#Útinform

Harsányi Miklós

– Az M7-es autópályán,  - a 42-es km-nél, Kápolnásnyéknél, a Budapest felé vezető oldalon a le- és a felhajtóágat is lezárták - közölte szombaton az Útinform.  – Lehajtani a martonvásári csomópontban megfordulva, a kápolnásnyéki csomópont határ felé vezető oldaláról lehet, a felhajtás a 7-es főúton Martonvásárig autózva lehetséges.
Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.
Tájékoztatásuk szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán munkavégzés folyik mozgó terelés mellett. A 115-ös km-nél csak a leállósáv járható, 4 km-es a torlódás. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu