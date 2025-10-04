M7-esen vagy? - ezt le- és a felhajtóágat zárták le!

– Az M7-es autópályán, - a 42-es km-nél, Kápolnásnyéknél, a Budapest felé vezető oldalon a le- és a felhajtóágat is lezárták - közölte szombaton az Útinform. – Lehajtani a martonvásári csomópontban megfordulva, a kápolnásnyéki csomópont határ felé vezető oldaláról lehet, a felhajtás a 7-es főúton Martonvásárig autózva lehetséges.

Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Tájékoztatásuk szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán munkavégzés folyik mozgó terelés mellett. A 115-ös km-nél csak a leállósáv járható, 4 km-es a torlódás.

