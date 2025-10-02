M7-esen vagy? Hatalmas a torlódás - mutatjuk, hogy hol!

– Az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Érd térségében, egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 19-es km-nél – tájékoztatott csütörtökön az Útinform. – Emiatt lassulás, torlódás alakult ki 2-3 km hosszan.

Azt is közölték: az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

