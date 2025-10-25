33 perce
Ma ne felejtsd el átállítani a régi kütyüket!
Ma éjjel beköszönt az óraátállítás ideje, ami azt jelenti, hogy hivatalosan egy órával többet alhatsz. Ha te is azok közé tartozol, akik reggelente küzdenek az ébresztővel, ma végre van egy kis extra pihenés!
Fotó: Szendi Péter
Csak egy aprócska, de fontos teendő lesz: ne felejtsd el átállítani a régi kütyüket! A telefon valószínűleg magától korrigál, de a mikró, a kávéfőző és a karórák már nem ilyen okosak – és hidd el, nem akarsz fél órával korábban kikelni a paplan alól, mert a sütő szerint még csak 6 óra van.
Persze, nem mindenki ünnepli az extra alvást: aki éjszakai műszakban dolgozik, annak ez a plusz óra nem ajándék, hanem munkaidő, ami azt jelenti, hogy tovább kell robotolnia.
Szóval ma: állítsd át a kütyüket, húzd be magad alá a takarót, és élvezd az egy órás “bónusz alvást”. Az éjszakai műszakosoknak pedig csak annyit: mi gondolunk rátok is!