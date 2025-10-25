Ma ne felejtsd el átállítani a régi kütyüket!

Csak egy aprócska, de fontos teendő lesz: ne felejtsd el átállítani a régi kütyüket! A telefon valószínűleg magától korrigál, de a mikró, a kávéfőző és a karórák már nem ilyen okosak – és hidd el, nem akarsz fél órával korábban kikelni a paplan alól, mert a sütő szerint még csak 6 óra van.

Persze, nem mindenki ünnepli az extra alvást: aki éjszakai műszakban dolgozik, annak ez a plusz óra nem ajándék, hanem munkaidő, ami azt jelenti, hogy tovább kell robotolnia.

Szóval ma: állítsd át a kütyüket, húzd be magad alá a takarót, és élvezd az egy órás “bónusz alvást”. Az éjszakai műszakosoknak pedig csak annyit: mi gondolunk rátok is!