Ma ünnepli 83. születésnapját Halász Judit, a magyar gyermekdalok és színjátszás ikonikus alakja.

Bodor Nikolett
Ma ünnepli 83. születésnapját Halász Judit

2025 augusztusában Balatonbogláron, a Kultkikötő színpadán különleges koncerttel tisztelegtek előtte, ahol legnépszerűbb dalainak válogatása csendült fel a „Csirbiri” filmkoncert zenei anyagából. Az eseményhez kapcsolódott a szabadtéri színház 20. évadának jubileuma is, melyet a közönség együtt ünnepelt.

Halász Judit nemcsak kiváló színésznőként ismert, hanem a gyerekek egyik legkedvesebb előadójaként is, aki dalaival és különleges kisugárzásával generációkat varázsol el. Műveit a szülők és nagyszülők is szívből szeretik. Sokakban felmerülhet a kérdés, milyen lehet egy olyan nagymamának az unokája lenni, aki ilyen szeretetteljes és inspiráló személyiség. Az előadó nemcsak művészi tehetségével, hanem mesélői képességével és közvetlenségével is mindannyiunk kedvence lett. 

 

