Szereted az égi füttyösöket? Íme a madáretetés szabályai, avagy hogy ne nyírd ki szárnyas kis barátainkat
Állatbarát révén szívesen gondoskodik az ember az égi füttyösökről is. A madáretetés szabályait azonban jobb ha tanulmányozzunk, mielőtt olyasmivel etetnénk őket, ami még árthat is nekik.
A téli madáretetés Magyarországon, így Somogy vármegyében is, régóta bevett és hasznos gyakorlat, amely nemcsak a madarak túlélését segíti, hanem a lakók számára is örömet nyújt, hiszen közelről figyelhetik meg a természet apró lényeit. Ha betartod a madáretetés szabályait, a szárnyasok bendője is tele lehet és még jövőre is visszatérhetnek hozzád.
Éhes madarak Somogyban – íme a madáretetés szabályai
Bár a madáretetés inkább a téli időszakban jellemző, nem kell meglepődnünk, hogy egyes fajok már most megjelentek kuncsorogni. Ahogy fehér gólyát is láthattunk a még a múlt hónap végén is sétálni Barcson, úgy bizony egyes régi etetők helyén már most találkozhattunk egy-egy éhes kis madárral.
Somogy vármegyében a téli etetők körül a leggyakrabban előforduló madárfajok közé tartozik a széncinege, a kék cinege, a barátcinege, valamint a különféle pintyek, például a mezei veréb, a házi veréb, a zöldike és a csíz. Gyakran megjelenik a feketerigó, amely bogyókat és almát is szívesen fogyaszt, valamint a vörösbegy, amely inkább rovarokat keres, de télen magvakat és apró gyümölcsdarabokat is elfogad. Előfordulhat a fenyőpinty, a meggyvágó, sőt, egy-egy szerencsésebb pillanatban a süvöltő is feltűnhet, amely csodás, piros mellével az egyik legszebb téli vendég. A panelházak erkélyére leggyakrabban cinegék és verebek szoktak bekopogni, hiszen bátran közelednek az emberhez, és gyorsan megtanulják, hol találnak biztos élelmet.
Mikor etessünk?
A hideg hónapokban a madarak számára egyre kevesebb természetes táplálék áll rendelkezésre: a rovarok eltűnnek, a bogyók és magvak is megfogyatkoznak, ezért szívesen veszik, ha az emberek gondoskodnak róluk.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása szerint általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetőket feltölteni. Az etetési időszak naptárhoz igazítva december elejétől február végéig tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot, hiszen az etetéssel a szokásosnál jóval több madarat vonzunk a területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis vendégeinket, és máshol nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen pusztulnak. Különösen nagy a veszélye ennek ónos esők, havazások idején.
Mivel etessünk?
- A leggyakoribb etető anyag a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – megfelelő, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthetünk olvasztott faggyú és különböző magok keverékéből madárkalácsot. Ez boltban is kapható, cinkegolyó néven.
- Az állati zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt étele madarainknak. A rigók, vörösbegyek, poszáták szeretik a főtt zöldséget, főtt rizst, főtt tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb magokat: kölest, muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett eleséget védjük az időjárástól – legyen teteje az etetőnek.
Amit semmiképp nem ajánlanak a szakebemberek, az a kenyérmorzsa, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat. A DDNP munkatársai kérik a lakosságot, hogy a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat semmiképp se adják oda az állatoknak, hiszen nem tesz jót nekik. A madáretetés elsődleges célja, hogy a madarakat a táplálékban szűkös időszakon átsegítse az ember.
Fontos a tisztaság is!
Az etetés mellett fontos a tisztaság is: az etetőt rendszeresen ki kell takarítani, hogy megelőzzük a betegségek terjedését. A panel erkélyen érdemes egy egyszerű fa- vagy műanyag etetőt használni, amelyet biztonságosan rögzítünk, hogy a szél ne borítsa fel. A kalitkaszerű, hálós megoldások előnye, hogy a nagyobb madarak – például a szarkák vagy varjak – nem tudják kiszorítani a kisebbeket, így a cinegék, pintyek, verebek nyugodtan hozzáférhetnek az eleséghez.
A téli madáretetés nemcsak a madarak túlélését segíti, hanem egyfajta kapcsolatot is teremt az ember és a természet között. Egy panelház erkélyén ülve is részesei lehetünk a természet körforgásának, ha figyeljük a kismadarak jövés-menését, és gondoskodunk róluk a hideg napokon. Somogy vármegyében, ahol a táj gazdag erdőkben, ligetekben és vizes élőhelyekben, különösen sokféle madárfaj fordulhat meg télen is az etetőkön, így az etetés valódi élményt és közelséget jelent a természethez.