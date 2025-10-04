Szereted az égi füttyösöket? Íme a madáretetés szabályai, avagy hogy ne nyírd ki szárnyas kis barátainkat

A téli madáretetés Magyarországon, így Somogy vármegyében is, régóta bevett és hasznos gyakorlat, amely nemcsak a madarak túlélését segíti, hanem a lakók számára is örömet nyújt, hiszen közelről figyelhetik meg a természet apró lényeit. Ha betartod a madáretetés szabályait, a szárnyasok bendője is tele lehet és még jövőre is visszatérhetnek hozzád.

A madáretetés szabályait már jó időben megismertetni a picikkel

Fotó: Pezzetta Umberto

Éhes madarak Somogyban – íme a madáretetés szabályai

Bár a madáretetés inkább a téli időszakban jellemző, nem kell meglepődnünk, hogy egyes fajok már most megjelentek kuncsorogni. Ahogy fehér gólyát is láthattunk a még a múlt hónap végén is sétálni Barcson, úgy bizony egyes régi etetők helyén már most találkozhattunk egy-egy éhes kis madárral.

Somogy vármegyében a téli etetők körül a leggyakrabban előforduló madárfajok közé tartozik a széncinege, a kék cinege, a barátcinege, valamint a különféle pintyek, például a mezei veréb, a házi veréb, a zöldike és a csíz. Gyakran megjelenik a feketerigó, amely bogyókat és almát is szívesen fogyaszt, valamint a vörösbegy, amely inkább rovarokat keres, de télen magvakat és apró gyümölcsdarabokat is elfogad. Előfordulhat a fenyőpinty, a meggyvágó, sőt, egy-egy szerencsésebb pillanatban a süvöltő is feltűnhet, amely csodás, piros mellével az egyik legszebb téli vendég. A panelházak erkélyére leggyakrabban cinegék és verebek szoktak bekopogni, hiszen bátran közelednek az emberhez, és gyorsan megtanulják, hol találnak biztos élelmet.

A cinege már fázhat, így kereshet magának meleg, szélmentes helyeket

Fotó: olvasói fotó

Mikor etessünk?

A hideg hónapokban a madarak számára egyre kevesebb természetes táplálék áll rendelkezésre: a rovarok eltűnnek, a bogyók és magvak is megfogyatkoznak, ezért szívesen veszik, ha az emberek gondoskodnak róluk.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása szerint általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetőket feltölteni. Az etetési időszak naptárhoz igazítva december elejétől február végéig tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot, hiszen az etetéssel a szokásosnál jóval több madarat vonzunk a területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis vendégeinket, és máshol nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen pusztulnak. Különösen nagy a veszélye ennek ónos esők, havazások idején.