Somogyi ösztöndíjas is van a Magyarok Kenyere a Jövőért programban

Idén már harmadik alkalommal hirdették meg a „Magyarok Kenyere a Jövőért” Ösztöndíjprogramot, amely a Kárpát-medence fiatal agrárszakembereit támogatja. Míg az első évben 12, tavaly már 25, addig idén 37 tehetséges fiatal kapott egyéves ösztöndíjat, amelyet tanulmányaikra, szakmai fejlődésükre vagy gazdálkodási fejlesztéseikre fordíthatnak. Mácsai Zsombor Ádám kaposvári fiatal is lehetőséget kapott, hogy részt vehessen a programban.

A Magyarok Kenyere a Jövőért Program 37 fiatalt támogat idén

Fotó: MOLNAR TAMAS

Somogyi ösztöndíjas is van a „Magyarok Kenyere a Jövőért” Ösztöndíjprogramban

Mint ahogy a MAGOSZ, a NAK és az AVGHA közös sajtóközleményéből kiderült, a Magyarok Kenyere program új elemeként indult útjára 2023-ban a „Magyarok Kenyere a Jövőért Ösztöndíjprogram”, amely révén magyarországi és határon túli magyar agrár területen tanuló diákok, egyetemisták, illetve az agráriumban dolgozó fiatalok részesülnek támogatásban. Az ösztöndíjakat 2025. október 28-án adták át az Országházban, ahol Mácsai Zsombor Ádám kaposvári fiatalember is részesült támogatásban. Mácsai Zsombor Ádám jelenleg a Debreceni Egyetem hallgatója precíziós mezőgazdasági mérnöki szakon.

– Elkezdtük. Volt erőnk és hitünk a folytatáshoz, most pedig már ott tartunk, hogy megalakítjuk a Kárpát-medencei Ösztöndíjasok Alumni Hálózatát. Hiszen nagyon fontos a nehéz körülmények között az anyagi segítség, de hosszú távon még fontosabb tartozni valahová. Mi pedig a jövőben is itt leszünk, hogy együtt dolgozzunk veletek, a magyar gazdákkal, a kárpát-medencei magyar agrár- és élelmiszeripar sikerességéért – mondta el Jakab István, a Magyarok Kenyere programot koordináló Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke.

Jakab István, a Magyarok Kenyere programot koordináló Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke

Fotó: Molnár Tamás / Forrás: Magyarok Kenyere

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, hogy a Magyarok Kenyere program az összetartozás és a gazdák segítőkészségének jelképe, amely új lendületet kapott az ösztöndíj és a fiatalok bevonásával. Rámutatott, hogy az agrárium egyik legnagyobb kihívása a generációváltás, ezért kulcsfontosságú a fiatalok szerepe az ágazat jövőjében. Hangsúlyozta a tudás, a környezettudatos és fenntartható gazdálkodás jelentőségét, amely a hazai élelmiszer-ellátás jövőbeli sikerének alapja.