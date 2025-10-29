Igazságtalanul kapott 20 év börtönt, mikor kijött, elfoglalta a balatoni rádióállomást

Magyarországon 1963-ban csak részleges amnesztiát adott Kádár: a köztörvényesek bent maradtak, márpedig a felkelőcsoportok nagy részét ebben a formában ítélték el, és azok sem szabadulhattak, akiket 1957. május elseje után ítéltek el. Az emigrációba kényszerült magyar szabadságharcosok között somogyiak is akadnak. Egyikük a Kisgazdapárt színeiben már a két világháború között nagy sikerrel politizáló Vidovics Ferenc (1900-1976), balatonendrédi születésű politikus. Kinek sorsa 1945 után meglehetősen tragikusan alakult. A kommunista hatalom ugyanis a többi kisgazdapárti politikushoz hasonlóan perbe fogta és először öt, majd húsz év börtönbüntetésre ítélte. A vád alapja – pénzhamisítás, emberkereskedelem – természetesen koholt volt, de Vidovics egészen 1956-ig börtönben ült. 1956 szeptemberének végén hagyta el a váci börtönt és ideiglenesen Balatonendrédre vonult vissza. Októberben azonban már ott találjuk a kaposvári Kossuth téren, ahol a tüntető tömeghez szólt, hasonlóképp Siófokon is felszólalt. Korábbi meghurcolása ellenére végig hitt a szabadságharc győzelmében. Társaival elfoglalták a balatonszabadi rádióállomást, hogy beolvashassák a Nyugatnak szánt üzeneteik. Időközben az újraalakult Független Kisgazdapárt főtitkárhelyettesévé választotta, de napjai megszámláltattak. A példátlan szovjet intervenciót követően 1957. januárjának végén már Bécsben volt, majd nem sokkal később egészen New Yorkig menekült a megtorlás elől. Az USA-ban is a magyar szabadságeszmény képviselője lett, hiszen a Volt Magyar Politikai Foglyok Antikommunista Világszövetségének elnökévé választották. Személye és eszmerendszere haláláig iránymutatónak számított az amerikai magyar emigránsok körében. 1976-ban, távol szülőföldjétől hunyt el, de hamvai végül hazakerültek az endrédi temetőbe.

A magyarországi belbiztonsági szervek fülelték le a siófoki forradalmárt

Nehéz sors jutott, s egyfajta párhuzamos történet a Siófokon gyerekeskedő Sujánszky Jenő (1929-2022) forradalmáré is. Sujánszky Siófokon, egy jómódú patikuscsaládban nőtt fel. Az egykori hadapródiskolás Sujánszky családja vagyonát államosították, ő maga is nehezen boldogult, ezért már az 1950-es években a magyar ellenállás egyik mozgalmának, a Mezartin csoportnak lett az alapítója. A céljuk a kommunista hatalom fegyveres megdöntése lett volna, azonban idővel a csoportot a magyar belbiztonsági szervek lefülelelték. Sujánszky végül 17 év börtönbüntetést kapott és az 1956-os forradalom napjaiban szabadult. 1956. november 1-jétől a Pongrátz Gergely által vezetett Corvin köziek mellé szegődött, mellette harcolt november 9-ig. Korábbi tapasztalataiból azonban okult: a szabadságharc vérbe fojtását követően azonnal elhagyta az országot és Franciaországban telepedett le. Az emigrációban végig a magyar szabadságeszményt képviselte, élete végéig megfigyelték, Hruscsov franciaországi látogatásakor Korzikára száműzték, háziőrizetbe… Édesanyja 1986-os temetésére nem utazhatott haza, csak 1990-ben léphetett újból szülőföldjére.