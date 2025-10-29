október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi forradalmárok

18 perce

Igazságtalanul kapott 20 év börtönt, mikor kijött, elfoglalta a balatoni rádióállomást

Címkék#forradalmár#börtön#Magyarország

A szovjet vezetés által hatalomra segített Kádár János által vezetett magyar bábkormány a legpéldátlanabb bosszúhadjáratot folytatta le 1956 után Magyarországon. Több mint háromszáz forradalmárt kivégeztek, megközelítően 15 ezer embert börtönre ítéltek, kétszázezer ember külföldre menekült Magyarországról.

Kovács Emőke

Magyarországon 1963-ban csak részleges amnesztiát adott Kádár: a köztörvényesek bent maradtak, márpedig a felkelőcsoportok nagy részét ebben a formában ítélték el, és azok sem szabadulhattak, akiket 1957. május elseje után ítéltek el. Az emigrációba kényszerült magyar szabadságharcosok között somogyiak is akadnak. Egyikük a Kisgazdapárt színeiben már a két világháború között nagy sikerrel politizáló Vidovics Ferenc (1900-1976), balatonendrédi születésű politikus. Kinek sorsa 1945 után meglehetősen tragikusan alakult. A kommunista hatalom ugyanis a többi kisgazdapárti politikushoz hasonlóan perbe fogta és először öt, majd húsz év börtönbüntetésre ítélte. A vád alapja – pénzhamisítás, emberkereskedelem – természetesen koholt volt, de Vidovics egészen 1956-ig börtönben ült. 1956 szeptemberének végén hagyta el a váci börtönt és ideiglenesen Balatonendrédre vonult vissza. Októberben azonban már ott találjuk a kaposvári Kossuth téren, ahol a tüntető tömeghez szólt, hasonlóképp Siófokon is felszólalt. Korábbi meghurcolása ellenére végig hitt a szabadságharc győzelmében. Társaival elfoglalták a balatonszabadi rádióállomást, hogy beolvashassák a Nyugatnak szánt üzeneteik. Időközben az újraalakult Független Kisgazdapárt főtitkárhelyettesévé választotta, de napjai megszámláltattak. A példátlan szovjet intervenciót követően 1957. januárjának végén már Bécsben volt, majd nem sokkal később egészen New Yorkig menekült a megtorlás elől. Az USA-ban is a magyar szabadságeszmény képviselője lett, hiszen a Volt Magyar Politikai Foglyok Antikommunista Világszövetségének elnökévé választották. Személye és eszmerendszere haláláig iránymutatónak számított az amerikai magyar emigránsok körében. 1976-ban, távol szülőföldjétől hunyt el, de hamvai végül hazakerültek az endrédi temetőbe.

vidovics ferenc, magyarország
A magyarországi szabadságharcosok között somogyiak is voltak. Így Vidovics Ferenc balatonendrédi születésű politikus is.

A magyarországi belbiztonsági szervek fülelték le a siófoki forradalmárt

Nehéz sors jutott, s egyfajta párhuzamos történet a Siófokon gyerekeskedő Sujánszky Jenő (1929-2022) forradalmáré is. Sujánszky Siófokon, egy jómódú patikuscsaládban nőtt fel. Az egykori hadapródiskolás Sujánszky családja vagyonát államosították, ő maga is nehezen boldogult, ezért már az 1950-es években a magyar ellenállás egyik mozgalmának, a Mezartin csoportnak lett az alapítója. A céljuk a kommunista hatalom fegyveres megdöntése lett volna, azonban idővel a csoportot a magyar belbiztonsági szervek lefülelelték. Sujánszky végül 17 év börtönbüntetést kapott és az 1956-os forradalom napjaiban szabadult. 1956. november 1-jétől a Pongrátz Gergely által vezetett Corvin köziek mellé szegődött, mellette harcolt november 9-ig. Korábbi tapasztalataiból azonban okult: a szabadságharc vérbe fojtását követően azonnal elhagyta az országot és Franciaországban telepedett le. Az emigrációban végig a magyar szabadságeszményt képviselte, élete végéig megfigyelték, Hruscsov franciaországi látogatásakor Korzikára száműzték, háziőrizetbe… Édesanyja 1986-os temetésére nem utazhatott haza, csak 1990-ben léphetett újból szülőföldjére.

Sujánszky Jenő. Forrás: PestiSrácok.hu
  • Számos hasonló szabadságharcos történetét idézhetnénk e napokban, amikor az 1956-os forradalmi események megtorlására, e gyászos napokra emlékezünk. Sorsuk, kitartásuk a mai napig irányt és példát ad: hazájuktól elszakítva, távol a szülőföldtől, örökre sebzett szívvel, de mégis nagy hazaszeretetről tanúskodik. Életük igazságát – a sok évtizedes elhallgatást követően – ki kell mondani, át kell örökíteni a következő generációkra egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu