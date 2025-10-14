37 perce
Gyakorlós tanárnő segít, hogy a tanulás örömteli szórakozás legyen a gyerekeknek
Kaposvári tanárnő nevéhez fűződik az országos hírű Mantyusok – Bátorság, Tomi! regényhez készített feladatgyűjtemény, amely félénk és bátor gyerekeknek nyújt szórakoztató, ugyanakkor fejlesztő feladatokat Bosnyák Viktória varázslatos történeteivel és Dudás Győző vidám rajzaival.
A gyerekek egyik kedvenc mesés tanulótársa, a Mantyusok sorozat új kötettel bővült, megjelent a „Bátorság, Tomi!” című regényhez a munkafüzet, amely a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanárnője, Hevérné Kanyó Andrea tollából született.
A Mantyusok - Bátorság, Tomi! egy varázslatos történet
A szöveget Szűcs Alexandra szerkesztette és lektorálta, a tördelést Krizsán Viktor precíz munkája tette tökéletessé, míg a vizuális megjelenésért Dudás Győző felelt. A szerzőtársak célja, hogy a tanulás élménnyé, a feladatok pedig örömteli játékká váljanak a gyerekek számára. A Mantyusok – Bátorság, Tomi! egy varázslatos történet a félénk és bátor gyerekekről, manókról és kutyákról, akiknek a közös kalandjai tanulságosak és szórakoztatóak. A sorozat ismert szerzője, Bosnyák Viktória, a kötetek nemcsak az olvasás szeretetét fejlesztik, hanem a gyerekek beilleszkedését is segítik.
Most már csak a gyerekekre vár, hogy életre keltsék a kalandokat és mókás feladatokat.