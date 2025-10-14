október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

45 perce

Gyakorlós tanárnő segít, hogy a tanulás örömteli szórakozás legyen a gyerekeknek

Címkék#Bosnyák Viktória#Mantyusok#sorozat

Kaposvári tanárnő nevéhez fűződik az országos hírű Mantyusok – Bátorság, Tomi! regényhez készített feladatgyűjtemény, amely félénk és bátor gyerekeknek nyújt szórakoztató, ugyanakkor fejlesztő feladatokat Bosnyák Viktória varázslatos történeteivel és Dudás Győző vidám rajzaival.

Molnár Dániel

A gyerekek egyik kedvenc mesés tanulótársa, a Mantyusok sorozat új kötettel bővült, megjelent a „Bátorság, Tomi!” című regényhez a munkafüzet, amely a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanárnője, Hevérné Kanyó Andrea tollából született. 

Mantyusok új feladatgyűjteménnyel bővült
Az országos hírű Mantyusok – Bátorság, Tomi! regényhez elkészült a feladatgyűjtemény
Forrás: Facebook

A Mantyusok - Bátorság, Tomi! egy varázslatos történet

A szöveget Szűcs Alexandra szerkesztette és lektorálta, a tördelést Krizsán Viktor precíz munkája tette tökéletessé, míg a vizuális megjelenésért Dudás Győző felelt. A szerzőtársak célja, hogy a tanulás élménnyé, a feladatok pedig örömteli játékká váljanak a gyerekek számára. A Mantyusok – Bátorság, Tomi! egy varázslatos történet a félénk és bátor gyerekekről, manókról és kutyákról, akiknek a közös kalandjai tanulságosak és szórakoztatóak. A sorozat ismert szerzője, Bosnyák Viktória, a kötetek nemcsak az olvasás szeretetét fejlesztik, hanem a gyerekek beilleszkedését is segítik.

Most már csak a gyerekekre vár, hogy életre keltsék a kalandokat és mókás feladatokat.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu