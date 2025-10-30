2 órája
A Kárpát-medence egészségéért jött létre a Beimádkozott tér
Bárhonnan és bármikor lehet csatlakozni. Beimádkozott tér a Kárpát-medence egészségéért, valamint Mária kertjének nyitva ajtaja… címmel szólítja meg a közösségeket a Mária-ünnepeken Maczkó Mária népdalénekessel, érdemes művésszel Joó Lajos népzenész, szervezetfejlesztő, a Hazavize programvezetője.
Népénekeikkel, dalaikkal, gondolataikkal, melybe Giber Vilmos nyugalmazott kollégiumigazgatót is bevonták, a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban találkozhattunk a közelmúltban.
– Honnan a kezdeményezés, hogy imával, dallal, gitárszóval adjanak hálát az égieknek és kérjék további hathatós közbenjárásukat szülőföldünkért? – kérdeztük Joó Lajost.
– Minden Boldogasszony ünnepünkön a Kárpát-medence egészségéért és Mária országáért fohászkodunk. Az „egész”-ség épülése mellé állunk, a „rész”-ség elidegenítő és végül pusztító volta miatt. Felvetődik azonnal, mi az egészség-szándékunk? Kiesdve az égiek kegyelmét és támogatását, összekapaszkodásunkban megélt szándékunk közös otthonunk, a Kárpát- medence egészsége, tájai épsége, vizei simogató tisztasága, földje termékenysége, minden élő segítő tisztelete, benne az emberek és a családok szeretetvilága és mindenek felett: a Mária-ünnep a Boldogasszony védőpalástjának az erősítése. „Egy táj állapota hűen tükrözi, hogy a benne élő emberek milyen viszonyban vannak a természettel, egymással és Istennel” – jelöli ki az irányt Andrásfalvy Bertalan professzor. Közös célunk, hogy megmutassuk egy élhető, másik világ lehetőségét, ahol a szeretet fénye világít. Lelkünkkel felfedezhetjük ennek irányát, arányát, erényét.
Egyszerre, egymás felé és az égiek felé fordulva, lelki egységre nyitottan. A Zenei Áhítat megálmodójával és megvalósítójával, Maczkó Mária népdalénekessel – akinek hivatása Mária országának megerősítése a népénekeink szívbemarkoló hitelességével, képviseletével, újratanításával – igazi lélek-társként segítjük e folyamatot.
– Miért a víz az egyik fókusza a Beimádkozott Térnek?
– Tájaink egyik alapvető életeleme a víz, s Boldogasszonyhoz ezer szál és jellemző köti. A víz a teremtett világ egyik abszolútuma, már a teremtés kezdetén létező, szakrális elem. A víz Boldogasszonynak is működési tere, hiszen a világon a legtöbb forrás, szentkút róla, az Istenanyáról van elnevezve, gyógyító-segítő lénye, csodatévő jelenéseinek többsége vízközeli.
– Imádkozni bárhol lehet, nem feltétlen kell hozzá szakrális tér, de az Önök kezdeményezése kapcsán, még erősebb lesz a védelem, hiszen az imák összeadódnak…
– Így igaz, s ez érzékelhető is. Ezek az alkalmak jelentős lelki életet nyitnak, különleges lelki erőket mozdítanak, s ez egyéni, közösségi boldogságunk forrása. Idén márciusban jött létre a Beimádkozott Tér, és azóta ezek a kisebb-nagyobb terek összeérnek, eggyé válnak. Üdvözlünk minden csatlakozót, újabb és újabb erősítő eseményeket, a Kárpát-medencét szerető életeket.
–Milyen tapasztalataik vannak?
– Megtapasztalhattuk, hogy erősíteni, vezetni, gyógyítani, jót tenni és csodát tenni lehet és kell is mindannyiunknak, mint résztvevőknek, kapcsolódóknak, mert egyetlen elrabolhatatlan időnk az, amelyet a szeretetbe burkolunk. A velünk szolgálók azt mondják, kisimulnak az arcok és kifényesednek a tekintetek. Az Istennel, Máriával és hazánkkal kapcsolatos népénekek mentén megjelenik a szemsarkokban a könny, férfinál, nőnél egyaránt, ami arra bizonyság: életünkben a léleképítő éneklésnek tősgyökeres és ősgyökeres helye van.
Van olyan, aki 50 éve nem volt templomban, s most eljött, megtapasztalta, megélte velünk hite szabadságát és méltóságát ebben ez égi-földi kapcsolatban, és jön a következőre is, még ha 200 kilométert kell is utaznia.
Van, aki a közös éneklés közben körbenéz, hogy szabad-e ezt neki, egyedül van-e, aki csatlakozik. Van, aki azt hiszi először, hogy szégyellnie kell, hogy kapcsolódik hozzánk, majd megszólal ajkán a dal. Másodszorra már felbátorodva, csöndesen ízlelve minden szót, tart velünk könnyeit morzsolva, vagy teli torokkal, kinyílva, örömben tart velünk – megélve a ma még oly ritka, rég várt lelki egységet…
– Hova készülnek még ebben az esztendőben?
– December 7-én este Gödöllőn a Szentháromság-templomban lesz Zenei Áhítat. Segítjük a csatlakozókat egy már közel 120 oldalas „Útitárs” dokumentummal is, a magyar kultúra gyöngyszemeivel, valamint egy „Betér Hangos Könyvtár”-ral, hogy hallgathatóak legyenek a gyönyörű énekek Máriáról, Boldogasszonyról, a magyarságról. Maczkó Mária művésznő felajánlotta összes CD-jének zenei anyagát, melyben mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebbet.
– Milyen időintervallumra szól e projekt?
– Hisszük, hogy sok éven át lesz rá alkalmunk, hiszen sem térben, sem időben nem véges. Abban bízunk, hogy a fiatalok átveszik és örömmel folytatják a védőpalást további erősítését.
– Miként lehet csatlakozni a Beimádkozott térhez?
– Egyszerűen; főként Boldogasszony ünnepeinkhez közeli vasárnapokon a Kárpát-medence bármely négyzetméterén, vagy a világból bárhonnan idegondolva. Pataknál, tónál, hegytetőn, templomban, istentiszteleteken, szakrális helyeken, otthon, egyedül, párunkkal, családunkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, közösségeinkkel, az Istenben élőkkel és a keresőkkel. Rövidebb-hosszabb időt imával, énekkel, verssel, jókívánsággal eltelve, vagy csak hallgatva a csöndet.
– Ön vízzel, tájjal, éghajlattal foglalkozó tudások szervesítésével foglalkozik, mint szervezetfejlesztő. Azt tartják, termálvízkészletünk egyedülálló Európában…
– Igen, ám a többi víz többsége országunkon átfolyó. Így inkább alvízi országként kiszolgáltatottak vagyunk a közeli-távoli felvízi országoknak, mintsem gazdagok. Vizeink meghatározó része nem itthoni, hanem más országból érkezik. Az elmúlt két évszázad gabonatermesztési „bummja” elkezdte, a múlt század 70-es éveiig tartó gyorsuló levezetésekkel befejezve tüntette el a vizet az Alföldről. Akkor ezt sikerként értelmezték, új honfoglalásként, mert Magyarországnak sosem volt és nem is lesz gyarmata, viszont így saját tájainkat gyarmatosítottuk, a vízlevezetésekkel egyharmaddal nőtt a mezőgazdasági terület, főként a vagyoni elit exportjához, és nem az önellátás érdekében. 2025-ben is másfél millió tonna árpából 1 millió tonna exportra megy. A száraz növénymaradványokat elégetik, ahelyett, hogy a termesztési talajon maradna. Ezért a talajból a termesztéssel „kiszivattyúzott”, a növény termésében és a növénytestben létező mikro- és makro-összetevő és a szén is eltűnik, amit a „látszólag pótló” műtrágyával gyengítenek tovább a nagyobb haszon érdekében. Az életanyagot, ami az emberi és állati ürülék és a növénymaradvány, amikből együtt humusz lehetne komposztálással, a körforgásos gazdaságra hivatkozva szervetlenítik, illetve elégetik.
Itt az ideje a tájat kizsigerelő, egyéni gazdagodást szolgáló profitszerzés visszaszorításának, a hazai szerves tájkultúrának, tájszakmának. A száraz „mező” gazdaság 4 féle gabonája mellett a vízgazdaság arányát zöldség- és gyümölcserősségeinkkel, halgazdálkodásunkkal, tocsogós réteken, négyszintű, páracsapdás erdőkben az állattartásunkkal erősíteni a jövőbeli élet minőségéért, az összközjóért, amiben a természet jólléte is benne van. Ezért is imádkozunk.
A lelki egység a legfontosabb, Mária-ünnep is erre erősít rá
- A lélek-társak folyamatosan kapnak visszajelzéseket. Ilyeneket például: „Az Ipoly-parton, a Ipolydamásdot Helembával összekötő viszonylag új, Károly Róbertről elnevezett híd mellett a helembai oldalon 13.30 körül elmondtunk egy Miatyánkot, az Útitársból felolvastam a könyörgéseket és Nagy Szent Bazil imáját, és elénekeltük 3 versszakkal a Boldogasszony Anyánk himnuszt. 5-en voltunk, szerintem senki nem volt igazán vallásos, de mindenki részt vett benne. Dokumentáció nem történt, de itt úgyis a lelki egység a fontos.” Vagy: „Csodálom az áradó optimizmusotokat. Meghallgattam a linken található énekeket. Csodálatos hangja van Máriának! Bárcsak ez a hang képes lenne kitisztítani ezt a világot a rengeteg gyűlölettől, piszoktól, szomorúságtól!”