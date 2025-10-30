A Kárpát-medence egészségéért jött létre a Beimádkozott tér

Népénekeikkel, dalaikkal, gondolataikkal, melybe Giber Vilmos nyugalmazott kollégiumigazgatót is bevonták, a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban találkozhattunk a közelmúltban.

– Honnan a kezdeményezés, hogy imával, dallal, gitárszóval adjanak hálát az égieknek és kérjék további hathatós közbenjárásukat szülőföldünkért? – kérdeztük Joó Lajost.

– Minden Boldogasszony ünnepünkön a Kárpát-medence egészségéért és Mária országáért fohászkodunk. Az „egész”-ség épülése mellé állunk, a „rész”-ség elidegenítő és végül pusztító volta miatt. Felvetődik azonnal, mi az egészség-szándékunk? Kiesdve az égiek kegyelmét és támogatását, összekapaszkodásunkban megélt szándékunk közös otthonunk, a Kárpát- medence egészsége, tájai épsége, vizei simogató tisztasága, földje termékenysége, minden élő segítő tisztelete, benne az emberek és a családok szeretetvilága és mindenek felett: a Mária-ünnep a Boldogasszony védőpalástjának az erősítése. „Egy táj állapota hűen tükrözi, hogy a benne élő emberek milyen viszonyban vannak a természettel, egymással és Istennel” – jelöli ki az irányt Andrásfalvy Bertalan professzor. Közös célunk, hogy megmutassuk egy élhető, másik világ lehetőségét, ahol a szeretet fénye világít. Lelkünkkel felfedezhetjük ennek irányát, arányát, erényét.

Joó Lajos lélektársával, Maczkó Máriával végzi a nemes missziót. Ő is fellép a Mária-ünnepeken.

Egyszerre, egymás felé és az égiek felé fordulva, lelki egységre nyitottan. A Zenei Áhítat megálmodójával és megvalósítójával, Maczkó Mária népdalénekessel – akinek hivatása Mária országának megerősítése a népénekeink szívbemarkoló hitelességével, képviseletével, újratanításával – igazi lélek-társként segítjük e folyamatot.

– Miért a víz az egyik fókusza a Beimádkozott Térnek?

– Tájaink egyik alapvető életeleme a víz, s Boldogasszonyhoz ezer szál és jellemző köti. A víz a teremtett világ egyik abszolútuma, már a teremtés kezdetén létező, szakrális elem. A víz Boldogasszonynak is működési tere, hiszen a világon a legtöbb forrás, szentkút róla, az Istenanyáról van elnevezve, gyógyító-segítő lénye, csodatévő jelenéseinek többsége vízközeli.