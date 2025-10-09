Vetélkedés
2 órája
Második lett a balatoni erdei kerékpárút
Szántódpuszta és Jabapuszta közötti 16,5 kilométeres útvonal a második helyen végzett, a Vértesben futó Szárliget–Csákvár szakasz mögött. A versenyen öt döntős útvonal közül választhattak a szavazók, a balatoni bringaút pedig egészen az utolsó napig vezette a mezőnyt.
