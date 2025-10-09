október 9., csütörtök

Második lett a balatoni erdei kerékpárút

Címkék#Szántódpuszta#balatoni#Jabapuszta#bringaút#verseny

Sonline.hu

Szántódpuszta és Jabapuszta közötti 16,5 kilométeres útvonal a második helyen végzett, a Vértesben futó Szárliget–Csákvár szakasz mögött. A versenyen öt döntős útvonal közül választhattak a szavazók, a balatoni bringaút pedig egészen az utolsó napig vezette a mezőnyt.

 

