Versengés

50 perce

Mától lehet szavazni a Vármegyei Prima Díjasokra Somogyban

Címkék#VOSZ#Somogy Vármegyei Prima Díj#eredmények

Idén immár 18. alkalommal adják át Somogyban az Év Vállalkozója és a Vármegyei Prima Díjakat

Bodor Nikolett

A VOSZ által alapított Év Vállalkozója díj célja a gazdasági élet kiemelkedő szereplőinek elismerése és a vállalkozói szellem ösztönzése. A Somogy Vármegyei Prima Díj pedig a magyar szellemi értékek és helyi eredmények megőrzését szolgálja.

A Prima díjat vármegyénként három jelölt kaphatja, valamint kiosztják a közönségdíjat is, melyre október 6-tól lehet szavazni a somogy.vosz.hu oldalon. A díjazottak idén is 2 millió forintos jutalomban, a közönségdíjas 500 ezer forintban részesül.

A díjátadóra október 17-én a kaposvári Dorottya Hotel dísztermében kerül sor.

 

