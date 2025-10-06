Versengés
50 perce
Mától lehet szavazni a Vármegyei Prima Díjasokra Somogyban
Idén immár 18. alkalommal adják át Somogyban az Év Vállalkozója és a Vármegyei Prima Díjakat
A VOSZ által alapított Év Vállalkozója díj célja a gazdasági élet kiemelkedő szereplőinek elismerése és a vállalkozói szellem ösztönzése. A Somogy Vármegyei Prima Díj pedig a magyar szellemi értékek és helyi eredmények megőrzését szolgálja.
A Prima díjat vármegyénként három jelölt kaphatja, valamint kiosztják a közönségdíjat is, melyre október 6-tól lehet szavazni a somogy.vosz.hu oldalon. A díjazottak idén is 2 millió forintos jutalomban, a közönségdíjas 500 ezer forintban részesül.
A díjátadóra október 17-én a kaposvári Dorottya Hotel dísztermében kerül sor.
