Hír
1 órája
Mázsaszám szórják a kavicsot a fenyvesi utcákon
– Októberben településünkön több helyen is kőszórásos utak javítási munkálatait végezteti önkormányzatunk – tájékoztatott a balatonfenyvesi önkormányzat.
A kivitelezéssel érintett útszakaszok:
- Alkotmány utca.
- Petőfi utca
Honvéd tér és Táskai utcai között szakasz.
Táskai és Zsolnai utcák közötti szakasz
- Rákóczi utca
Honvéd tér és Vak Bottyán utcák közötti szakasz.
- Somló utca
Táskai és Zsolnai utcák közötti szakasz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre