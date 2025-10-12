október 12., vasárnap

Mázsaszám szórják a kavicsot a fenyvesi utcákon

Harsányi Miklós

–  Októberben településünkön több helyen is kőszórásos utak javítási munkálatait végezteti önkormányzatunk – tájékoztatott a balatonfenyvesi önkormányzat. 

A kivitelezéssel érintett útszakaszok

- Alkotmány utca.

- Petőfi utca 

    Honvéd tér és Táskai utcai között szakasz.

    Táskai és Zsolnai utcák közötti szakasz

- Rákóczi utca 

  Honvéd tér és Vak Bottyán utcák közötti szakasz.

- Somló utca

   Táskai és Zsolnai utcák közötti szakasz.

 

 

