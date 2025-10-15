október 15., szerda

Mathias Corvinus Collegium

2 órája

MCC konferencia: minden tanárt érintenek a Kaposváron elhangzott változások

Címkék#MCC#Mathias Corvinus Collégium#pedagóguskonferencia#Kaposvár

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kaposvári képzési központja október 15-én rendezte meg „Értékek a technológia uralta változások korában” című pedagóguskonferenciáját a Dorottya Házban. Az MCC konferencia a digitális korszak kihívásai és a hagyományos nevelési alapértékek közötti egyensúlyt állította a középpontba – egy olyan témát, amely napjainkban minden pedagógust érint.

Lugosi Laura

Az eseményen a kaposvári közélet meghatározó pedagógusai, intézményvezetői is jelen voltak, akik aktívan részt vettek a szakmai párbeszédekben. Az MCC konferencia nemcsak inspiráló gondolatokat kínált, hanem közösségi élményt is teremtett mindazok számára, akik hisznek az értékalapú oktatás jövőjében.

MCC konferencia Kaposváron
MCC konferencia alkalmából a technológia térhódításáról is szó esett
Fotó: Lang Róbert

A mesterséges intelligencia elterjedése komoly kihívást jelent a nevelésben – hangzott el az MCC konferencia üzeneteként

A konferenciát Erdei Krisztián, a Mathias Corvinus Collegium kaposvári képzési központjának megbízott vezetője nyitotta meg hivatalosan. Köszöntőjében személyes hangvételű példával hangsúlyozta, hogy pedagógus családból származva jól ismeri a tanári hivatás felelősségét és erejét. Rámutatott, hogy a technológia térhódítása – különösen a mesterséges intelligencia és az okoseszközök elterjedése – komoly kihívást jelent a nevelésben, hiszen a fiatalok gyakran kritikátlanul fogadják el a digitális világ információit. Erdei Krisztián szerint éppen ezért a pedagógusok feladata, hogy értéket, tudást és kulturális alapokat adjanak át a következő generációnak, hogy tudatosan és felelősen használják a technológiát.
Beszédében kiemelte az MCC szerepét a tehetséggondozásban és a szakmai párbeszéd fontosságát, valamint arra buzdította a jelenlévőket, hogy bátorítsák diákjaikat a Collegium középiskolás programjához való csatlakozásra.

Gondolatébresztő

A konferencia második felszólalója Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere volt, aki rendkívül tartalmas, mélyreható beszédet mondott. Köszöntőjében az oktatás és a gyermeknevelés társadalmi jelentőségét hangsúlyozta, rámutatva, hogy a digitális világ rohamos térnyerése alapjaiban formálja át a fiatalok mindennapjait. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelzőidő drasztikus növekedése nemcsak az egyének, hanem a közösségek életére is hatással van, és a valódi emberi kapcsolatok háttérbe szorulásához vezet. Az alpolgármester példákon keresztül mutatta be, hogyan alakítják át az online közösségek az értékteremtéshez, a szabadidőhöz és a közösségi élethez való viszonyt. Elmondta, hogy a fiatalok egyre ritkábban választanak olyan tevékenységeket, amelyek kézzel fogható értéket hoznak létre – legyen szó sportról, közösségi szerepvállalásról vagy kulturális tevékenységről.

A mesterséges intelligencia rohamos térnyerése új kérdéseket vet fel az oktatásban
Fotó: Lang Róbert

Pintér Rómeó szerint a tiltás önmagában nem megoldás, a kulcs az alternatívák megmutatása: a pedagógusoknak, a városvezetésnek és a közösségeknek együtt kell utat mutatniuk abban, hogyan lehet értékes, tartalmas módon eltölteni az időt a digitális világon túl. Hangsúlyozta, hogy a technológia – bár hordoz veszélyeket – számos lehetőséget is rejt, ha felelősen, tudatosan használjuk.
A konferencia harmadik felszólalója Kiss Szilvia Zsuzsanna, a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője volt, aki az Oktatási Hivatal nevében köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a rendezvény témája szorosan kapcsolódik a Hivatal legutóbbi fókusznapjához, amely a digitális kor pedagógiai kihívásait járta körül. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése új kérdéseket vet fel az oktatásban: mi számít ma értéknek, mi az, amit meg kell őriznünk, és mit kell újragondolnunk. Kiemelte, hogy a pedagógusok feladata nem csupán a problémák felismerése, hanem a tudomány és a gyakorlat összekapcsolása, pedagógiai válaszok keresése a változó környezet kihívásaira. Zárásként arra hívta fel a figyelmet, hogy az értékek megőrzése csak lélektől lélekig történő hiteles kommunikáción keresztül lehetséges.

Az egésznapos esemény programja valódi értéket kínált a résztvevőknek

A délelőtti program Bereczkei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professzora, a Pszichológia Doktori Iskola vezetője plenáris előadásával folytatódott, „Gyerekek, kamaszok, felnőttek: az alkalmazkodás nehézségei evolúciós nézőpontból” címmel.
Az előadás középpontjában az emberi viselkedés evolúciós gyökerei, valamint a modern társadalomhoz való alkalmazkodás pszichológiai nehézségei álltak. A professzor rámutatott arra, hogyan formálja a gyors technológiai fejlődés a fiatal generációk gondolkodását, viszonyulását és szociális kapcsolatait.

Pedagóguskonferencia a kaposvári MCC-ben

Fotók: Lang Róbert

A délelőtti szekciót kerekasztal-beszélgetés követte, „Értékek és kreativitás a technológia uralta változások korában” címmel.
A panelbeszélgetés résztvevői: Fehérpataky Balázs, az MCC FIT programjának vezetője, Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója, Bencéné Fekete Andrea, a MATE egyetemi docense, Benczéné Csorba Margit, gyógypedagógus voltak. 

  • A szakmai párbeszéd során a résztvevők az értékalapú oktatás jövőjéről, a pedagógiai kreativitásról és a technológia szerepéről beszélgettek. A különböző szakterületekről érkező szakemberek közösen keresték a választ arra, hogyan lehet a digitális eszközöket értelmesen és felelősen beépíteni a tanításba, miközben megmarad a nevelés emberközpontú jellege.

 

