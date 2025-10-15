MCC konferencia: minden tanárt érintenek a Kaposváron elhangzott változások

Az eseményen a kaposvári közélet meghatározó pedagógusai, intézményvezetői is jelen voltak, akik aktívan részt vettek a szakmai párbeszédekben. Az MCC konferencia nemcsak inspiráló gondolatokat kínált, hanem közösségi élményt is teremtett mindazok számára, akik hisznek az értékalapú oktatás jövőjében.

MCC konferencia alkalmából a technológia térhódításáról is szó esett

Fotó: Lang Róbert

A mesterséges intelligencia elterjedése komoly kihívást jelent a nevelésben – hangzott el az MCC konferencia üzeneteként

A konferenciát Erdei Krisztián, a Mathias Corvinus Collegium kaposvári képzési központjának megbízott vezetője nyitotta meg hivatalosan. Köszöntőjében személyes hangvételű példával hangsúlyozta, hogy pedagógus családból származva jól ismeri a tanári hivatás felelősségét és erejét. Rámutatott, hogy a technológia térhódítása – különösen a mesterséges intelligencia és az okoseszközök elterjedése – komoly kihívást jelent a nevelésben, hiszen a fiatalok gyakran kritikátlanul fogadják el a digitális világ információit. Erdei Krisztián szerint éppen ezért a pedagógusok feladata, hogy értéket, tudást és kulturális alapokat adjanak át a következő generációnak, hogy tudatosan és felelősen használják a technológiát.

Beszédében kiemelte az MCC szerepét a tehetséggondozásban és a szakmai párbeszéd fontosságát, valamint arra buzdította a jelenlévőket, hogy bátorítsák diákjaikat a Collegium középiskolás programjához való csatlakozásra.

Gondolatébresztő

A konferencia második felszólalója Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere volt, aki rendkívül tartalmas, mélyreható beszédet mondott. Köszöntőjében az oktatás és a gyermeknevelés társadalmi jelentőségét hangsúlyozta, rámutatva, hogy a digitális világ rohamos térnyerése alapjaiban formálja át a fiatalok mindennapjait. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelzőidő drasztikus növekedése nemcsak az egyének, hanem a közösségek életére is hatással van, és a valódi emberi kapcsolatok háttérbe szorulásához vezet. Az alpolgármester példákon keresztül mutatta be, hogyan alakítják át az online közösségek az értékteremtéshez, a szabadidőhöz és a közösségi élethez való viszonyt. Elmondta, hogy a fiatalok egyre ritkábban választanak olyan tevékenységeket, amelyek kézzel fogható értéket hoznak létre – legyen szó sportról, közösségi szerepvállalásról vagy kulturális tevékenységről.