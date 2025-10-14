Néma gyász a Táncsics udvarán, a tragikus sorsú Lottira emlékeztek

Hat óra előtt nem sokkal már érkeztek a feketébe öltözött megemlékezők a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumhoz. Az udvaron gyülekeztek, ahol Hajdú Lotti néhai tizedikes diák fotója egy asztalon állt. Ahogy hatot ütött az óra, sorra gyúltak meg a gyertyák, mécsesek és megindultak az egykori osztálytársak, diáktársak, pedagógusok, hogy leróják tiszteletüket a fiatal lány emléke előtt.

Mécsesek fénye mellett emlékeztek

Némán, mécsesek fénye mellett emlékeztek

Megrázta a közösséget Hajdú Lotti halála, vasárnap a Roxínház és a gimnázium is közzétette a diáklány halálhírét. Azt írták: türelemmel viselt betegség után örökre eltávozott. – Lotti élete a tiszta lélek és a kitartás példája volt. Bár hosszú ideje harcolt, soha nem adta fel a reményt és a vidámságot, mosolyával fényt vitt a körülötte lévők életébe. Bízunk benne, hogy most már az angyalok kísérik útján, és a mennyországban talált békét és megnyugvást. Emléke, mosolya örökre szívünkben él. Osztozunk családja, barátai és osztálytársai elviselhetetlen fájdalmában, olvasható az iskola honlapján közzétett gyászhírben.