Körkép: tovább drágult a kegyelet lángja Mindenszentekre, mutatjuk hol vedd meg

Múlt héten szemléztük a virágfelhozatalt, most a mécseseket néztük meg Mindenszentek előtt. A felhozatal idén is bőséges: legyen szó kertészetekről, áruházakról vagy a temető közvetlen közelében árusító standokról, mindenhol bőséges kínálat várja a vásárlókat. A városban már napokkal Mindenszentek előtt érezhető a megemlékezés hangulata – sokan keresik a megfelelő mécsest, koszorút vagy díszt. A forgalmasabb helyeken és a temetők környékén a parkolók egyre telnek, rengetegen nézelődnek, válogatnak már most is.

A Hélia Kertészet beltéri mécsesszekciója Fotó: Lang Róbert

A megemlékezéshez gyújtott mécsesnek ára van - de mekkora?

A Keleti temető melletti Hélia Kertészetben megállás nélkül álltak a fizető standnál. Hatalmas krizantém felhozataluk mellett mécsesből és koszorúkból sem akadt hiány. Legolcsóbb üveg mécsesük kisebb méretű, 350 forint, műanyagból 150-180-250 forint. Minden árkategóriában látni szépeket, 1000-1500 forint körül már találni igazán mutatós darabokat is. Vannak különböző dísztárgyak isis; koszorúk, valamint angyalkával vagy madárkával és zölddel beültetett kereszt vagy téglalap formájú dísz, melyen egy mécses is található, ez már az 5200 forintos kategória. A Hélia Kertészetben elmondták, hogy már most jelentős a forgalom: sokan előre intézik a vásárlást, hogy elkerüljék a Mindenszentek körüli tumultust. Vannak, akik az ünnep előtti napokban jönnek, mások inkább utána keresik fel a boltokat. A vásárlók körében továbbra is népszerűek a hagyományos mécsesek – ezek gyakran tízes csomagban kaphatók, praktikusak, egyszerűek és megfizethetők. „Megfogja és viszi” – mondják. Emellett a LED-es mécsesek és LED-es teamécsesek is egyre keresettebbek.

Mindenki talál számára megfelelő virágok vagy mécsest a megemlékezéshez Fotó: Lang Róbert

A temetőn belüli virágboltokban is akad bőven minden; mécsesek, koszorúk és virágok is. 2000 forinttól láttunk kis fakorongra erősített mécsest díszekkel, de találtunk 6500 forintért is díszes, sírra helyezhető emléktárgyat.

Aki a héten ellátogat a Kaposvári Nagypiacra, találhat rengeteg virágot, koszorút valamint mécsest is. Egyik helyen LED-es mécsest 1200-ért láttunk, mécses belsőt 150-ért, valamint a legkisebb mécsesfajta 250 forint, de vannak 300-500-800 forintos kategóriák is. Másik helyen dekoratív, közepes méretű mécsest láttunk 550 forintért, nagy és díszest pedig 1800 forintért.