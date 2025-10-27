1 órája
Körkép: tovább drágult a kegyelet lángja Mindenszentekre, mutatjuk hol vedd meg
Ha szeretnénk mécsest gyújtani szeretteink emlékére, Kaposváron széles kínálattal találkozunk. Az egyszerűbb temetői mécsesektől a díszes, tartós vagy akár LED-es változatokig sokféle lehetőség áll rendelkezésre. Az árak típustól, mérettől és bolttól függően változnak, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát a meghitt megemlékezéshez.
Múlt héten szemléztük a virágfelhozatalt, most a mécseseket néztük meg Mindenszentek előtt. A felhozatal idén is bőséges: legyen szó kertészetekről, áruházakról vagy a temető közvetlen közelében árusító standokról, mindenhol bőséges kínálat várja a vásárlókat. A városban már napokkal Mindenszentek előtt érezhető a megemlékezés hangulata – sokan keresik a megfelelő mécsest, koszorút vagy díszt. A forgalmasabb helyeken és a temetők környékén a parkolók egyre telnek, rengetegen nézelődnek, válogatnak már most is.
A megemlékezéshez gyújtott mécsesnek ára van - de mekkora?
A Keleti temető melletti Hélia Kertészetben megállás nélkül álltak a fizető standnál. Hatalmas krizantém felhozataluk mellett mécsesből és koszorúkból sem akadt hiány. Legolcsóbb üveg mécsesük kisebb méretű, 350 forint, műanyagból 150-180-250 forint. Minden árkategóriában látni szépeket, 1000-1500 forint körül már találni igazán mutatós darabokat is. Vannak különböző dísztárgyak isis; koszorúk, valamint angyalkával vagy madárkával és zölddel beültetett kereszt vagy téglalap formájú dísz, melyen egy mécses is található, ez már az 5200 forintos kategória. A Hélia Kertészetben elmondták, hogy már most jelentős a forgalom: sokan előre intézik a vásárlást, hogy elkerüljék a Mindenszentek körüli tumultust. Vannak, akik az ünnep előtti napokban jönnek, mások inkább utána keresik fel a boltokat. A vásárlók körében továbbra is népszerűek a hagyományos mécsesek – ezek gyakran tízes csomagban kaphatók, praktikusak, egyszerűek és megfizethetők. „Megfogja és viszi” – mondják. Emellett a LED-es mécsesek és LED-es teamécsesek is egyre keresettebbek.
A temetőn belüli virágboltokban is akad bőven minden; mécsesek, koszorúk és virágok is. 2000 forinttól láttunk kis fakorongra erősített mécsest díszekkel, de találtunk 6500 forintért is díszes, sírra helyezhető emléktárgyat.
Aki a héten ellátogat a Kaposvári Nagypiacra, találhat rengeteg virágot, koszorút valamint mécsest is. Egyik helyen LED-es mécsest 1200-ért láttunk, mécses belsőt 150-ért, valamint a legkisebb mécsesfajta 250 forint, de vannak 300-500-800 forintos kategóriák is. Másik helyen dekoratív, közepes méretű mécsest láttunk 550 forintért, nagy és díszest pedig 1800 forintért.
A Marázplast áruházban is bőséges a kínálat: az idei szezonban 101 különböző mécsestípussal indultak, és több mint 70 raklapnyi áru érkezett a boltba – ezzel vélhetően a megye egyik legnagyobb választékát kínálják. A vásárlók elsősorban a középkategóriás, 600–1000 forint közötti mécseseket keresik, de a LED-es változatok iránt is folyamatos az érdeklődés. Gelencsér Péter áruházvezető-helyettes szerint mostanra ugyan jelentősen megcsappant a készlet, de a hét további részében is rengeteg vásárlóra számítanak. Az eddigi tapasztalatok alapján sokan az utolsó napokban szerzik be a mécseseket.
A belvárosi bevásárlóközpontban található zöld emblémás drogéria/élelmiszerüzlet is nagyon kedvező árakkal várja a vásárlókat: legkisebb üvegmécsesük 145 forint, 240-290 forintosból is vannak mutatósak, de a 600-1000 forintos kategóriában szinte mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt.
Természetesen a hipermarketek, barkácsáruházak és nemzetközi áruházláncok is készülnek a Mindenszentekre. A Berzsenyi utcai Hipermarket felhozatala kedvező, főleg azoknak akik rendelkeznek Clubcarddal – így akár 40 százalékkal olcsóbban lehet hozzájutni a mécsesekhez, gyertyákhoz. Említésre méltó a nagyméretű, gömb alakú mécses, ami 1379 forint és a nagyméretű keresztes mintájú 1299 forint. A legkisebb pedig kedvezménnyel 279 forint. A kék-sárga barkácsáruházban a legolcsóbb műanyag mécses 129 forint, de több mint 10 féle mécses van 500 forint alatt, az árak egészen 2159 forintig kúsznak fel.
- A teljesség igénye nélkül ez a mécsesfelhozatal Kaposváron – a lehetőségek és árkategóriák sokszínűsége mindenki számára biztosítja, hogy ízlésének és pénztárcájának megfelelően, méltón emlékezhessen elhunyt szeretteire.