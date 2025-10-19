október 19., vasárnap

Megnyílt az ég a Balaton fölött, lélegzetelállító fotók

Címkék#égbolt#Balaton#sugár#naplemente

Különleges fénytörés tette varázslatossá a Balaton égboltját a hétvégén. A tó felett aranyló és kékes árnyalatok váltakoztak, miközben a naplemente utolsó sugarai különös szivárványfoltot festettek az égre. A ritka légköri jelenség pár percig tartott, de aki látta, annak biztosan emlékezetes marad.

 

 
