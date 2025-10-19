Helyi közélet
46 perce
Megnyílt az ég a Balaton Fölött, lélegzetelállító fotók
Különleges fénytörés tette varázslatossá a Balaton égboltját a hétvégén. A tó felett aranyló és kékes árnyalatok váltakoztak, miközben a naplemente utolsó sugarai különös szivárványfoltot festettek az égre. A ritka légköri jelenség pár percig tartott, de aki látta, annak biztosan emlékezetes marad.
