Megnyílt az ég a Balaton Fölött, lélegzetelállító fotók

Különleges fénytörés tette varázslatossá a Balaton égboltját a hétvégén. A tó felett aranyló és kékes árnyalatok váltakoztak, miközben a naplemente utolsó sugarai különös szivárványfoltot festettek az égre. A ritka légköri jelenség pár percig tartott, de aki látta, annak biztosan emlékezetes marad.