Mégse trükkös a Lidl-kupon? Mesteri választ adott az áruházlánc!

A napokban számoltunk be egy esetről, miszerint egy nagyatádi nyugdíjas lakos, a népszerű áruházlánc egyik promócióját félre értelmezve, kevesebb kupont kapott, mint amire számított. A nyugdíjas hölgy, a Nagyatádi kibeszélő Facebook csoportban adott történetének hangot. — 2025. 10. 20. 18 óra 18 perckor Nagyatádon az 1-es kasszánál fizettem a nyugdíjas utalvánnyal. 44 586 forint vásárlás után kaptam egy 500 forintos utalványt. Mondtam a pénztárosnak, hogy én azt olvastam, hogy 5000 forint után jár 500 Ft, így 2500 forinttal kevesebbet kaptam — írta bejegyzésében Tilinger Istvánné nyugalmazott középiskolai matematika tanár.

Az esetnek pozitív kimenetele lett, ugyanis a a vásárló jelezte az ügyfélszolgálatnak a problémáját, meglátását és a Lidl ezt nem hagyta válasz nélkül.

Írta bejegyzésében Tillinger Istvánné. Fotó: Facebook

A történetnek boldog végkimenetele lett, ha viszont nem szeretnénk csalódni, érdemes elolvasni cikkünket, amelyben elrejtettünk egy kupon zsonglőr tippet.