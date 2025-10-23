október 23., csütörtök

Mégse trükkös a Lidl-kupon? Mesteri választ adott az áruházlánc!

Címkék#Facebook#Lidl#kupon

Egy nagyatádi nyugdíjas hölgy félreértett Lidl-akciója kisebb közösségi vihart kavart, ám a történet végül happy enddel zárult — sőt, mi még egy kuponzsonglőr-tippet is hoztunk, hogy legközelebb jobban járjon a kasszánál.

Molnár Dániel
Mégse trükkös a Lidl-kupon? Mesteri választ adott az áruházlánc!

Fotó: Polyak Attila

A napokban számoltunk be egy esetről, miszerint egy nagyatádi nyugdíjas lakos, a népszerű áruházlánc egyik promócióját félre értelmezve, kevesebb kupont kapott, mint amire számított. A nyugdíjas hölgy, a Nagyatádi kibeszélő Facebook csoportban adott történetének hangot. — 2025. 10. 20. 18 óra 18 perckor Nagyatádon az 1-es kasszánál fizettem a nyugdíjas utalvánnyal. 44 586 forint vásárlás után kaptam egy 500 forintos utalványt. Mondtam a pénztárosnak, hogy én azt olvastam, hogy 5000 forint után jár 500 Ft, így 2500 forinttal kevesebbet kaptam — írta bejegyzésében Tilinger Istvánné nyugalmazott középiskolai matematika tanár.

Az esetnek pozitív kimenetele lett, ugyanis a a vásárló jelezte az ügyfélszolgálatnak a problémáját, meglátását és a Lidl ezt nem hagyta válasz nélkül.

Írta bejegyzésében Tillinger Istvánné. Fotó: Facebook

 

A történetnek boldog végkimenetele lett, ha viszont nem szeretnénk csalódni, érdemes elolvasni cikkünket, amelyben elrejtettünk egy kupon zsonglőr tippet.

 

