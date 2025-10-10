3 órája
Megtudtuk a pontos helyszíneket, honnan láthatjuk a Napfogyatkozást
Az előttünk álló teljes napfogyatkozás pontos időpontja és láthatósága már percre pontosan ismert, így mindenki tudhatja, mikor, hol, mennyit figyelhet meg belőle. Az utolsó ilyen ritka esemény 1999 augusztusában volt, azaz több mint húsz éve.
A következő teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én érkezik, és Magyarországról is megfigyelhető lesz, bár nálunk csak részleges formában. Nyugat-Magyarországon, például Sopron környékén, a Nap korongjának mintegy 80 százalékát takarja majd a Hold, Győrben ez az arány 73 százalék, Budapesten 56–64 százalék, míg Debrecen térségében körülbelül 40 százalék.
A jelenség csúcspontja azonban az Atlanti-óceán északi részén lesz. A legszerencsésebb helyek közé Spanyolország, Izland és a nyugati mediterrán térség tartozik, ahol a Nap teljesen eltűnik a Hold mögött.
Budapesten a részleges napfogyatkozás 19:22-kor kezdődik, 19:56-kor éri el a maximumot, majd 20:01-kor ér véget.