Megtudtuk a pontos helyszíneket, honnan láthatjuk a Napfogyatkozást

A következő teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én érkezik, és Magyarországról is megfigyelhető lesz, bár nálunk csak részleges formában. Nyugat-Magyarországon, például Sopron környékén, a Nap korongjának mintegy 80 százalékát takarja majd a Hold, Győrben ez az arány 73 százalék, Budapesten 56–64 százalék, míg Debrecen térségében körülbelül 40 százalék.

A jelenség csúcspontja azonban az Atlanti-óceán északi részén lesz. A legszerencsésebb helyek közé Spanyolország, Izland és a nyugati mediterrán térség tartozik, ahol a Nap teljesen eltűnik a Hold mögött.

Budapesten a részleges napfogyatkozás 19:22-kor kezdődik, 19:56-kor éri el a maximumot, majd 20:01-kor ér véget.