Újvárfalva

1 órája

Megújulhat végre a Noszlopy-kúria

Címkék#Somogy Vármegyei Önkormányzat#TOP Plusz#Noszlopy-kúria

Koszorus Rita

Az újvárfalvai község Önkormányzata és a Somogy Vármegyei Önkormányzat 50,89 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Noszlopy-kúria turisztikai célú korszerűsítésére a TOP Plusz programban. A fejlesztés során megújul a vármegye egyetlen 1848–49-es emlékhelye, Noszlopy Gáspár szülőháza. A projekt részeként modern, interaktív kiállításelemek, új tárlatok, valamint egy fedett, rendezvényeknek is helyet adó fogadótér épült ki, teljes infrastrukturális háttérrel és akadálymentes parkolóval. 

 

