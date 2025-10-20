Újvárfalva
Megújulhat végre a Noszlopy-kúria
Az újvárfalvai község Önkormányzata és a Somogy Vármegyei Önkormányzat 50,89 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Noszlopy-kúria turisztikai célú korszerűsítésére a TOP Plusz programban. A fejlesztés során megújul a vármegye egyetlen 1848–49-es emlékhelye, Noszlopy Gáspár szülőháza. A projekt részeként modern, interaktív kiállításelemek, új tárlatok, valamint egy fedett, rendezvényeknek is helyet adó fogadótér épült ki, teljes infrastrukturális háttérrel és akadálymentes parkolóval.
