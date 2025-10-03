október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Megújult a vízelvezetés és a park Potonyban

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#vízkár#program#csapadékvíz

Potonyban 160 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósult meg egy átfogó településfejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A beruházás célja a belterületi vízkárok megelőzése, a csapadékvíz helyben tartása és a környezet élhetőbbé tétele volt. A Petőfi Sándor utcában felújították a vízelvezető rendszert, burkolt árkok és beszivárogtató elemek épültek, melyek hozzájárulnak a helyi vízgazdálkodás javításához.
A projekt részeként megújult a település központi parkja is: új sétányokat alakítottak ki, pótolták a növényzetet, kicserélték az utcabútorokat, valamint új játszótér és nyilvános mosdó is épült. A fejlesztés hozzájárul a lakosság komfortérzetének növeléséhez, a közösségi terek megújulásához és a település fenntartható fejlődéséhez.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu