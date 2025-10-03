Megújult a vízelvezetés és a park Potonyban

Potonyban 160 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósult meg egy átfogó településfejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A beruházás célja a belterületi vízkárok megelőzése, a csapadékvíz helyben tartása és a környezet élhetőbbé tétele volt. A Petőfi Sándor utcában felújították a vízelvezető rendszert, burkolt árkok és beszivárogtató elemek épültek, melyek hozzájárulnak a helyi vízgazdálkodás javításához.

A projekt részeként megújult a település központi parkja is: új sétányokat alakítottak ki, pótolták a növényzetet, kicserélték az utcabútorokat, valamint új játszótér és nyilvános mosdó is épült. A fejlesztés hozzájárul a lakosság komfortérzetének növeléséhez, a közösségi terek megújulásához és a település fenntartható fejlődéséhez.