Építkezéseink

Lazultak a melléképítmények építésének szabályai - örülni fogsz, ha tudsz róla

Ez az új szabályozás jelentős könnyebbséget jelenthet az ingatlantulajdonosok számára, különösen kényelmi szempontból. A 2025-ben hatályba lépett TÉKA-módosítás lehetővé teszi, hogy bizonyos kisebb melléképületek – mint a sufnik, garázsok, műhelyek vagy kerti tárolók – az előkertben is felépíthetők legyenek, sok esetben építési engedély nélkül, csupán bejelentés mellett, ha megfelelnek a helyi építési szabályoknak.

Mihez kell építési engedély 2025-ben? Az új szabály különösen hasznos lehet azok számára, akik a Balaton partján vagy annak környékén rendelkeznek nyaralóval. Új elemek kerültek be a TÉKA rendelet melléképítmények körébe, miszerint a sprinkler tartály és gépház, a csapadékvíz-tároló, valamint az oltóvíztároló is ebbe a kategóriába tartozik. Korábban már melléképítménynek számított például a kerti építmény, a pergola, az állatkifutó vagy éppen a komposztáló. Fontos megkülönböztetni a melléképítményt a melléképülettől. Míg a melléképítmény jellemzően kisebb, funkcionális kiegészítő elem (mint a fentebb említett példák), a melléképület egy önálló, de a fő rendeltetésű épületet kiszolgáló létesítmény. Ilyen lehet például egy garázs vagy egy vendégház. Ezzel szemben egy sufni vagy tároló építmény a kertben már nem melléképület, hanem kerti építmény kategóriába esik.

Melléképületek elhelyezése és a helyi szabályozások szerepe

A melléképítmények elhelyezhetők bármely övezetben – kivéve, ha a helyi építési szabályzat (HÉSZ) ettől eltérően rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy ez a szabályozás nem újdonság: a TÉKA (Településképi Építési Követelményeket rögzítő szabályozás) már korábban is ezzel a szöveggel lépett hatályba. Vagyis például egy sufni eddig is épülhetett az előkertbe, amennyiben a helyi szabályzat ezt nem tiltotta.

– Korábban az elő- és oldalkertben közterületről látható épületgépészeti berendezés, például a klímák kültéri egysége nem volt elhelyezhető, most a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, általános gazdasági terület, ipari gazdasági terület és egyéb ipari gazdasági terület övezetekben már oda teszik a kültéri egységeket, ahová szeretnék – mondta Dr. Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd.  
– Ugyanez az engedmény vonatkozik a medencék elhelyezésére is, és újdonságként megjelenik, hogy a felsorolt gazdasági jellegű övezetekben az elő-, oldal- és hátsókertben is elhelyezhető legfeljebb 50 m²-es portaépület, fedett kerékpártároló, sprinkler tartály és gépház, valamint közmű és a közműhöz kapcsolódó termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések, továbbá csapadékvíz-tároló, oltóvíztároló és aggregátor – kivéve, ha a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) ezek elhelyezését kifejezetten tiltja 


Az új szabályozás célja, hogy a korábban túlzottan merev előírásokat rugalmasabbá tegye, figyelembe véve a különböző övezetek eltérő sajátosságait. Bár sok kategóriában változatlan marad a szabályozás, a tiltott létesítmények és új melléképítmények körében megjelenő enyhítések jelentős könnyebbséget hozhatnak a jövőben építkezők számára.

 

