Beutaló a túléléshez: a szűrés jó fegyver a gyilkos daganat ellen, de a harc még előbb elkezdődik

Címkék#Kaposvár#Séta a mellrák ellen#daganatos#Kárpáti Tímea#Neszményi Zsolt

A mellrák elleni küzdelem hónapjához kapcsolódva az idén is megrendezték Kaposváron a figyelemfelhívó sétát, amelyhez a város számos közéleti szereplője és civil közössége csatlakozott. Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere a séta előtti napon, a közösségi médiában egy videóüzenetében a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva: ha a mellrákot időben felismerik, jó eséllyel gyógyítható.

Lugosi Laura
Beutaló a túléléshez: a szűrés jó fegyver a gyilkos daganat ellen, de a harc még előbb elkezdődik

Az Egészséges Kaposvár 2030 program keretében megrendezett esemény a Szenior örömtánccal vette kezdetét, Sarkadi Kata vezetésével, amelyen számos lelkes hölgy részt vett. A sétán Neszményi Zsolt főispán, Kárpáti Tímea Kaposvár alpolgármestere, Nyári Szilvia a Csiky Gergely Színház színművésze, valamint a Kaposvári KNRC röplabdacsapatának tagjai is részt vettek, közösen hívták fel a figyelmet a mellrák megelőzésének fontosságára.

Több százan vettek részt a mellrák elleni sétán
Több százan vettek részt a mellrák elleni sétán Fotó: Lang Róbert

Vezetett látogatás a mammográfián

A séta a Kossuth térről indult, majd a Fő utca, a Csokonai Vitéz Mihály utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint a Tallián Gyula utca érintésével a Németh István fasoron haladt tovább. A menet végül a Kaposi Mór Oktató Kórházhoz érkezett, ahol az intézmény vezetősége fogadta a résztvevőket.

A program részeként a résztvevők megtekinthették a Kaposi Mór Oktató Kórház mammográfiás központját egy vezetett látogatás keretében, majd sor került az Új Viktória Klub megható kezdeményezésére is. Felavatták a daganatos betegségben elhunytak emlékére ültetetett fát és emléktáblát a Vaszary parkban.

Szenior tánccal indult az esemény
Szenior tánccal indult az esemény Fotó: Lang Róbert

A mellrák elleni küzdelem az egészséges életmóddal kezdődik

Kárpáti Tímea a mellrák elleni séta előtt tartott beszédében kiemelte: mindannyian felelősek vagyunk saját egészségünkért, hiszen a betegségek megelőzése elsősorban tudatos odafigyeléssel és életmódbeli döntéseinkkel kezdődik. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évről évre csatlakoznak a sétához, majd felidézte, hogy Kaposvár egyik legfontosabb várospolitikai célja 2030-ra az, hogy az ország legegészségesebb városává váljon, ezért a város több programot is indított az egészségkultúra fejlesztésére: előadássorozatokat szerveznek a MATE Kaposvári Campusával közösen (MATE Szabadegyetem), és számos sport- és mozgásra ösztönző rendezvényt tartanak. 

Hangsúlyozta, hogy az egészség nem magától értetődő, hanem mindennapi döntéseink eredménye – legyen szó táplálkozásról, mozgásról, vagy akár arról, hogy a mindennapokban a lift helyett a lépcsőt választjuk, vagy egy tábla csokoládé helyett egy paprikát. Beszéde végén arra ösztönzött mindenkit, hogy tudatos döntésekkel és apró mindennapi változtatásokkal tegyenek egészségük megőrzéséért, mert – mint mondta – „mi magunkért vagyunk leginkább a felelősek.”

Neszményi Zsolt főispánt arról kérdeztük, mi a legfontosabb üzenete a mai sétának. Elmondta, hogy az idei alkalom már tizedik éve hívja fel a figyelmet a mellrák megelőzésének és korai felismerésének fontosságára, majd kiemelte, hogy ez az alattomos daganatos megbetegedés — amely Magyarországon a hölgyek körében a második leggyakoribb daganattípus megfelelő odafigyeléssel és rendszeres szűrővizsgálatokkal elkerülhető. 

Fontosak nekünk a hölgyek, és fontos az ő egészségük is.

Hozzátette, hogy a korai felismerés esetén a betegség gyógyítható, ezért a rendezvény célja, hogy minél több nőhöz, lányhoz és asszonyhoz eljusson ez az üzenet. Arra biztatta a hölgyeket, hogy ha meghívót vagy beutalót kapnak szűrésre, éljenek a lehetőséggel, hiszen ezzel nemcsak saját egészségüket védik, hanem a közösség egészének jólétéhez is hozzájárulnak.

Kárpáti Tímea és Neszményi Zsolt is a tömeggel tartott
Kárpáti Tímea és Neszményi Zsolt is a tömeggel tartott Fotó: Lang Róbert
  • Az esemény méltó módon hívta fel a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés és az összefogás fontosságára — arra, hogy a közösség ereje életeket menthet.

 

 

