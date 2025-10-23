Mennyit tudsz az ’56-os forradalomról? Tedd próbára magad!

Diákok, munkások és civilek együtt írták a történelem egyik legmeghatározóbb fejezetét, amely örökre a nemzeti öntudat és bátorság szimbólumává vált.

A forradalom szelleme ma is él — a hősök tettei, a lyukas zászló, a Kossuth téri események mind emlékeztetnek arra, hogy a szabadságért mindig érdemes kiállni.

Most egy különleges 1956-os tematikájú kvízzel idézheted fel a forradalom eseményeit, szereplőit és örökségét. Tedd próbára, mennyire ismered a történelem egyik leginspirálóbb pillanatát — és közben hajts fejet azok előtt, akik a szabadságért küzdöttek.