október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

2 órája

Mennyit tudsz az ’56-os forradalomról? Tedd próbára magad!

Címkék#kossuth#forradalom#történelem#hős#kvíz

1956 októberében a magyar nép felemelte a szavát a szabadságért és az elnyomás ellen.

Mennyit tudsz az ’56-os forradalomról? Tedd próbára magad!

Fotó: Fortepan / Hofbauer Róbert

Diákok, munkások és civilek együtt írták a történelem egyik legmeghatározóbb fejezetét, amely örökre a nemzeti öntudat és bátorság szimbólumává vált.

A forradalom szelleme ma is él — a hősök tettei, a lyukas zászló, a Kossuth téri események mind emlékeztetnek arra, hogy a szabadságért mindig érdemes kiállni.

Most egy különleges 1956-os tematikájú kvízzel idézheted fel a forradalom eseményeit, szereplőit és örökségét. Tedd próbára, mennyire ismered a történelem egyik leginspirálóbb pillanatát — és közben hajts fejet azok előtt, akik a szabadságért küzdöttek.

1.
Melyik napon tört ki az 1956-os forradalom?
2.
Ki volt az 1956-os forradalom idején a miniszterelnök, akit a felkelők visszaköveteltek a hatalomba?
3.
Melyik szovjet vezető döntött a magyar forradalom leveréséről?
4.
Hol hangzott el a híres 16 pont felolvasása?
5.
Milyen jelkép vált a forradalom egyik legismertebb szimbólumává?
6.
Mikor vonultak be újra a szovjet csapatok Magyarországra a forradalom leverésére?
7.
Ki lett a forradalom leverése után az új miniszterelnök?
8.
Mikor végezték ki Nagy Imrét?
9.
Mit téptek le a tüntetők a Kossuth téri szoborról és az épületekről?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu