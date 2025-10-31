Olyanokat is megment kitartásuk, akikről már réges-rég lemondtak

Az ember legjobb barátja évszázadok óta a kutya, de a mentőkutyák ennél is többet nyújtanak. Kiképzésük összetett és szigorú, felkészítve őket arra, hogy váratlan helyzetekben is hatékonyan reagáljanak.

Mentőkutyák a gyakorlatban, akik az életmentés mesterei

Fotó: Csapó Balázs

Mentőkutyák a munkában

Ezek az állatok különleges képzést kapnak. Megtanulják a szagazonosítást, a terepen való tájékozódást és azt, hogyan reagáljanak gyorsan a legkülönbözőbb vészhelyzetekre.

A rendőrségnél személy-, hullakereső és drogkeresők dolgoznak. Ezzel szemben a civil szervezeteknél főként mentőkutyák találhatók, amelyek között szintén vannak romkutatók és nyomkövetők, de előfordul hullakereső is.

– A Kötél Egyesület is egy civil szervezet, ezért nálunk is vannak kutyák, amelyeket különféle feladatokra képezünk ki, de az egyesületnek nincs közvetlenül a tulajdonában az állat – mondta el lapunknak Bodó László, a Kötél Egyesület vezetője. A gyakorlatban ők mindig egy-egy vezetőhöz kapcsolódnak, jelenleg nálunk összesen öt kutya van három vezetővel.

Kiemelte, hogy a kiválasztásuk már a kezdetektől nagyon fontos: az alom származása, a temperamentum és habitus mind befolyásolja, hogy alkalmas lesz-e a feladatra. Ez egy hosszú folyamat, a képességek csak a későbbi tréning során derülnek ki, és egy jól képzett eb mindig a kitartó munka és sok gyakorlás eredménye.

Lexie, a malinois fajtájú új jelölt

A képzés rendkívül összetett: a fiatal jelöltek ügyességi feladatokon gyakorolják a koordinációt és a problémamegoldást. Ilyen például Lexie, a malinois fajtájú mentőkutya-növendék, aki apja, Karma – világbajnok mentőkutya – nyomdokain halad. Bár Lexie még a kiképzés elején jár, de mint a videón is látszik, lelkesedése és kitartása már most ígéretes jövőt sejtet.

A tűzoltóság kötelékében dolgozó mentőkutyák több éves felkészülés után vethetők be éles helyzetekben. Lexie-re és társa, Sallai István tűzoltó őrmesterre még rengeteg munka vár, hogy egyszer a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentőkutyás Szolgálatának hős csapatában kamatoztathassák tudásukat.